ETKİNLİĞE katılan yazar Emine Sevgi Özdamar, ‘Berlin, Kuşların Kenti’ adlı makalesini okudu. Yasemin ve Nesrin Şamdereli kardeşlerin yazıp yönettiği ‘Almanya’ya Hoş Geldiniz’, Fatih Akın’ın ‘Soul Kitchen’ adlı filminden görüntüler verildi. Etkinliğe katılanlar arasında ödüllü tiyatro yönetmeni Ersan Mondtag (Ersan Aygün), DJ ve müzik yapımcısı İpek İpekçioğlu, ‘Rasta Baba’ olarak tanınan rap’çi Sultan Tunç ve müzisyenler de vardı. Sanatçılar, etkinlikte ‘vatan’ kavramını tartıştı.

Almanya’da yeniden gelişen milliyetçilik ve antidemokratik akımlara karşı uyaran Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, “Ben, nazi rejiminin sona ermesinden 75 yıl sonra parlamenterlerden, demokrasimiz ve insan onuruna yakışır bir toplum için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini bekliyorum” dedi. Almanya’da ayrımcılık ve ırkçılığın yeniden yayılmasına karşı duyulan endişeyi çok iyi anladığını belirten Steinmeier, “Nasıl anlamayayım ki, milliyetçilik zehri tekrar bizim tartışmalarımıza sızıyorsa, ırkçı düşünceler tekrar taban buluyorsa, demokrasi karşıtlarına karşı demokratların birlikteliği kırılganlık gösteriyorsa...” diye konuştu. Toplumu ve siyaseti bu tehlikeli gelişmelere karşı birlikte durmaya çağıran Steinmeier, “Biz birbirimize yakınlaşmalıyız. Farklılığımıza, başka ülkelerden geldiğimize, başka yaşam biçimleri, başka inanç ve özelliklere sahip olduğumuza müsamaha göstermeliyiz” dedi.