Biraz Trapattoni, biraz Guardiola, biraz Löw işte o Hansi Flick...

Ne demişti İtalyanların efsane futbol adamı Giovanni Trapattoni “İnsanlar bir kez şekerin tadını alınca bir daha tuz yemek istemezler.” Ölmez futbol filozofu Trapattoni'nin bu sözü bir dönem yardımcısı olan Hansi Flick'e cuk oturuyor.

Tam adı Hans Dieter Flick.

Dışarıdan bakıldığında sempatik biri. 4 Kasım 2019'dan beri Bayern Münih'in teknik direktörü. 2003 yılında teknik direktörlük diplomasını dönem birincisi olarak alması ve oyun felsefesini sisteme boğmaması karakterinin iyi bir göstergesi. Tanınmıyor ama deneyimsiz biri değil. İyi bir iletişimci. Medyayla kavga etmeyen, mesafeyi iyi koruyan ama samimi duran bir isim. Futbolcularına dürüst ve adaletli bir karakter. YARDIMCI ANTRENÖRLÜK İÇİN SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKTI

Flick, Salzburg'da Trapattoni'nin ve Alman milli takımında da Joachim Löw'ün yardımcılığını yaptı. Birinci adam olmak için çok uzun süre bekledi. Umudunu kesince yardımcı antrenörlüğü de bıraktı. Spor yöneticiliğine geçti. Dört yıl Alman milli takımının sportif direktörlüğü görevini yürüttü. Bundan 15-20 yıl önce dördüncü ligde mücadele ettiği dönemde çalıştırdığı Hoffenheim'a sportif direktör oldu. 'Sportif direktörlüğün yanı sıra teknik direktör de olabilirim' umuduyla geldiği görevi çabuk bıraktı. İşi sevemedi. Ne demişti Trapattoni “İnsan şekerin tadını alınca bir daha tuz yemek istemez.' Flick antrenörlüğün tadını almıştı. Bayern Münih'ten yardımcı antrenörlük teklifi gelince hiç düşünmeden kabul etti. Bir buçuk yıl Kovaç'ın yardımcılığını yaptı. GÜVEN AŞILADI

İşler kötü gidince yönetim Niko Kovaç'ı göndermiş, ona 'geçici olarak görev senin' demişti. Takımı çabuk bırakmaya niyeti yoktu. Kendisini ispatlamak istiyordu. B. Münih'ten önce de Salzburg ve Alman milli takımında yardımcı antrenörlük yaptığı için soyunma odasının havasını iyi koklayan biriydi. Futbolcuların neler hissettiğini, ne düşündüğünü yakından bilirdi. Onlarla empati yapabilme yeteneği vardı. Takımdaki küskünleri ve dışlananları nasıl kazanacağını da bilirdi. İlk işi futbolculara adaletli ve eşit davranacağının mesajını verdi. Yönetimin ve Kovaç'ın kenara attığı Müller ile Boateng gibi iki yıldıza güven aşıladı. 19 yaşındaki Kanadalı Davies gibi isimleri cesaretlendirdi. Takımı etrafında kenetledi. Ardından Trapattoni'nin savunma, Guardiola'nın orta saha hakimiyeti ve Löw'ün kolektif futbolunu sentezledi. Ortaya kendi futbol anlayışını çıkardı. DEV İSİMELRİ GERİDE BIRAKTI

Hollandalı van Gaal, Alman Heynckes, İspanyol Guardiola, İtalyan Ancelotti ve Hırvat Kovaç gibi ülkelerinde birer efsane olarak anılan teknik direktörlerin Bayern Münih'te yaptıklarının bir adım önüne geçti. Hepsinden daha fazla hücum futbolu oynattı. Henüz bir kupa kazandıracak kadar zamanı olmadı ama topladığı puanlar, takımına attırdığı goller ve oyun kalitesiyle neredeyse hepsini geride bıraktı bile. Bayern Münih'te ilk 25 maçında 22 galibiyet, Bundesliga'da ilk 19 maçında 61 gol ve Avrupa'da maç başına 06 gol yiyerek rekorlar kıran Bayern Münih'in Teknik Direktörü Hansi Flick, futbol dünyasına doğan yeni bir yıldız oldu. Bayern Münih'in kimyasını çabuk yakaladı. RAKAMSAL SİSTEMİ ÖNEMSEMEZ

Flick'in oyun anlayışına gelirsek...

-Sayısal anlatılan 4-3-3, 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1 veya 3-5-2 gibi sistemlere hiç takılmıyor. Kafasında sadece kazanmak var. Hem de bol gollü... Taktiği de bunun üzerine kuruyor.

-Oyun felsefesinde vazgeçilmez olan dörtlü defans ve ileride sabit bir forvet. Kaleci hariç tüm futbolcularından hücuma katkı bekliyor. Golcüsü hariç tüm takımdan savunma istiyor.

-Kilit isimler sol ve sağ beklerin yanı sıra defansın önünde oynattığı futbolcu.

-Altı numara pozisyonundaki futbolcunun oyun kurması ve pas trafiğini kontrol etmesi oyun anlayışında önemli yer tutar.

-Kanat oyunlarına önem verir. Onun için ortayı kalabalık tutar ki kanatlarda yer açılsın. Sağ ve sol beklerin sürekli öne çıkmasına imkan tanır.

-U formunda pas sirkülasyonu yaptırır. İki bek ile hücuma destek sistemin vazgeçilmezi. Sahanın her hangi bir kenar bölgesinde rakibin boşalttığı alanı aratır. Bulunduğu anda topu oraya gönderilmesini ister ki beklerin de desteğiyle buradan hızlı hücuma kalkılsın. Kimmisch'i sağ bekten ortaya çekmesi de bundan. Onun yerine hızlı Pavard'ı monte etti. Yılların sol beki Alaba'yı defansın göbeğine aldı. Rakibini birebirde geçebilen Davies'i sol beke yerleştirdi. Alaba, Boateng ve Kimmisch'e defanstan oyun kontrol sorumluluğu yükledi. Orta sahadan kanatlara hızlı kaymaları için tercihini Müller, Goretzka, Gnabry ve Coman'dan yana kullandı. Coutinho, Tolisso ve Perisiç gibi futbolcuları ikinci plana itti. Golcüsü de Lewandowski. BAYERN DNA'SINA UYGUN FUTBOL

Flick, son yıllarda Bayern Münih'te yok olan rakibe baskıyı da geri getirdi. Rakibine oynama fırsatı tanıyan gevşek futbol anlayışını kaldırdı. Taraftardanda destek aldı. Baskıyı rakip kaleciden başlatarak nefes aldırmıyor. Lewandowski hariç tüm futbolculardan sahanın her yerinde baskı kurmasını istiyor. Agresif baskıyla rakibi bunaltıyor. Hiç gol yememe hedefini birçok maçta tutturdu. Başarıyı, Ancelotti veya Kovaç gibi bireysel yeteneklerle değil, Trapottani, Guardiola ve Löw gibi kolektif futbolla yakaladı. Aktif futbolu tercih ediyor. Hız, pas yoğunluğu ve rakip yarı sahada dripling onun sisteminin kilit kavramları.

Şampiyonlar Ligi oynanır mı şimdilik bilinmiyor ama oynatılırsa Flick'li Bayern Münih üç kupada da gözü var. Bundesliga, Alman Futbol Federasyonu Kupası ve Şampiyonlar Ligi Kupası'nın alınacağına Bayern taraftarı kalpten inanıyor. Bu inanç ta Flick'in Alman devini eski genlerine uygun hale getirmesinden kaynaklanıyor.