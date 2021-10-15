Bira şenliği mahkemelik oldu!

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REZERVASYONUN ücretsiz olduğu bira şenliğinde masaların internet üzerinden kara borsaya düşmesi bira çadırı işletmecilerinin tepkisine neden oldu. Yer ve masa rezervasyonlarından ücret alınamayacağına dair mahkeme yasağı olmasına rağmen bazı organizatör kuruluşlarının önceden sahte isimlerle kapattıkları masaları başkalarına sattığının tespit edildiğini söyleyen işletmeciler, adı geçen organizatörler hakkında suç duyusunda bulunduklarını dile getirdi. Festivalin henüz yapılıp yapılmayacağının tam olarak belli olmadığını belirten Bira İşletmecileri, buna rağmen ilginin yoğun olmasından dolayı fahiş fiyatlarla satış yapıldığını belirtti.

GELECEK YIL YAPILIP YAPILMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Münih’te 1810 yılından beri devam eden dünyanın en büyük halk şenliğini iki yıl öncesine kadar milyonlarca insan ziyaret ediyor ve milyonlarca litre bira tüketiliyordu. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festivalin gelecek yıl yapılıp yapılmayacağı ise henüz meçhul.