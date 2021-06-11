Bira festivaline aşı pasaportu şartı

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter (SPD), iki defa üstü üste iptal edilen festivali, üçüncü kez iptal etmeyi düşünmediklerini belirterek, gelecek yıl yapılacak festival için yeni bir düzenlemeye gideceklerini söyledi. Başta halk sağlığı ve can güvenliği geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı, “2022 festivalinin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Korona nedeniyle girişleri daha sıkı kontrol etmek durumunda kalacağız. Güvenlik amacıyla festival alanı çevresi zaten çitlerle kapatılıyor. Bunlara ek olarak korona testi, aşı şartı ve dijital aşı pasaportu gerekli olduğu düşünülüyor. Bunun için teknik altyapı çalışmaları içindeyiz” diye konuştu.

GEÇEN YIL DA İPTAL EDİLMİŞTİ

1810 yılından bu yana gerçekleşen Münih Bira Festivali, yıllık ortalama 6 milyon ziyaretçi ve 1 milyar 300 milyon euro ciro ile dünyanın en büyük halk şenliği sayılıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl ve bu yılki festivaller iptal edilmişti.