Bira festivali yapılacak mı?

“ÇOK ama çok şüpheliyim. 2020 Okotoberfest’in bugünkü koşullarda yapılabileceğini düşünemiyorum. Çok yazık. Bu durumda festivalin yapılması bana göre imkânsız gibi.” İptal kararının henüz alınmadığını belirten Söder, önümüzdeki haftalarda Münih Büyük Şehir Belediye Başkanı Dieter Reiter ile bir araya gelerek bu konuyu görüşeceklerini söyledi. Festival kararının da bu buluşmadan sonra verilmesi bekleniliyor. Milyonlarca insanın katıldığı ve biranın su gibi aktığı festival sayesinde sadece bira üreticileri değil, oteller, perakendeciler ve taksiciler de büyük gelir elde ediyor. Kentteki otellerin cirosu festival süresince yaklaşık 500 milyon Euro’yu buluyor. Festivalin ticari hacmi ise bir milyar 500 milyon Euro. Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanının yaptığı toplantıda 31 Ağustos tarihine kadar tüm büyük katılımlı etkinlikler yasaklanmıştı.