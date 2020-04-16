MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBira festivali yapılacak mı?
GeriAvrupa Bira festivali yapılacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Bira festivali yapılacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bira festivali yapılacak mı?
Abone Olgoogle-news

Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük bira festivalinin (Oktoberfest) bu yıl yapılamayabileceği mesajını verdi:

Bira festivali yapılacak mı“ÇOK ama çok şüpheliyim. 2020 Okotoberfest’in bugünkü koşullarda yapılabileceğini düşünemiyorum. Çok yazık. Bu durumda festivalin yapılması bana göre imkânsız gibi.” İptal kararının henüz alınmadığını belirten Söder, önümüzdeki haftalarda Münih Büyük Şehir Belediye Başkanı Dieter Reiter ile bir araya gelerek bu konuyu görüşeceklerini söyledi. Festival kararının da bu buluşmadan sonra verilmesi bekleniliyor. Milyonlarca insanın katıldığı ve biranın su gibi aktığı festival sayesinde sadece bira üreticileri değil, oteller, perakendeciler ve taksiciler de büyük gelir elde ediyor. Kentteki otellerin cirosu festival süresince yaklaşık 500 milyon Euro’yu buluyor. Festivalin ticari hacmi ise bir milyar 500 milyon Euro. Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanının yaptığı toplantıda 31 Ağustos tarihine kadar tüm büyük katılımlı etkinlikler yasaklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle