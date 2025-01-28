Bir yıldır BER’de! Otopark ücreti 200 bin Euro’yu geçti

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1 saatlik park ücreti 23 Euro olan otoparkta biriken fatura, aracın fiyatının kat kat üstüne çıktı. Bu süre zarfında 200 bin Euro’nun üzerinde otopark ücreti birikti. Ancak aracın sahibine ulaşılamıyor. BER Havalimanı yetkilileri, aracın hâlâ otoparkta olduğunu doğrularken, sahibinin kim olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı. Hannover Polisi, Brandenburg Güney Emniyet Müdürlüğü ve Schönefeld Belediye Zabıtası dahil araç hakkında hiçbir resmi kurumdan net bir bilgi alınamadı. Aracın çalıntı olup olmadığı da henüz belirsizliğini koruyor.

NEDEN BIRAKIP GİTTİLER?

Otopark işletmecisi APCOA, durumu çözmek için yetkililerle temasta olduklarını belirtti. Bild gazetesine açıklama yapan şirket yetkilileri, park ücretlerinin tahsil edilmesinin, aracın sahibinin bulunup bulunamayacağına ve kişinin mali durumuna bağlı olduğunu ifade etti. Otoparkta unutulan otomobil sadece biriken yüksek park ücretiyle değil, aynı zamanda sahibinin kim olduğu ve aracın neden terk edildiği gibi cevaplanmayı bekleyen sorularla dikkati çekiyor. Aracın akıbeti ve park ücretinin tahsil edilip edilmeyeceği ise henüz belirsiz.