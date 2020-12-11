Bir yılda 4 kat değerlendi

Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının ilk defa İngilterede kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD’de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Pfizer-BioNTech aşısına acil kullanım izni (EUA) verilmesini tavsiye etti. BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü. Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi. BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türenci tarafından 2008’de Almanya’nın Mainz kentinde kuruldu. Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti. BioNTech, bu yılın başlarında koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.