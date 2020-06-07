‘Bir yıl vatan hasreti çektik’

KORONAVİRÜS (Kovid-19) salgınının yayılma hızının yavaşlaması ve Avrupa’daki birçok ülkenin sınırlarını açmasıyla, bu ülkelerde yaşayan Türkler de tatillerini ülkelerinde geçirmek için yola çıktı. Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından Edirne Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıyor. Almanya’dan memleketi Konya’ya giden Ramazan Altın girişte form doldurduklarını, ateş ölçümlerinin yapıldığını söyledi. Hollanda’dan yola çıkan Serdar Kara da yolculuğun güzel ve sorunsuz geçtiğini kaydetti.

‘HİÇBİR ÜLKEDE BÖYLE ÖNLEM GÖRMEDİK’

Ailesiyle Almanya’dan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gitmek için yola çıkan Sibel Demir ise bir senedir memleket hasreti çektiklerini, gerekli önlemleri alarak Türkiye’ye vardıklarını söyledi. Seyahat öncesi gerekli kontrolleri yaptırdıklarını belirten Demir, şunları söyledi: “Çok şükür şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı. Gelirken de bütün önlemlerimizi almaya çalıştık. Dezenfektan ve kolonya kullandık. Her yere girip çıktıktan sonra ellerimizi yıkadık. Çok dikkat ettik. Yiyeceklerimizi yanımızda getirdik. Dışarıdan pek bir şey yememeye gayret ettik. Özlem bizi memlekete getirdi. İzolasyon sürecini evde dinlenerek geçireceğiz. Yurda girişte doktorlarla da görüştük, gerekli evrakları doldurduk. Bir ay kalabiliriz. Daha sonra geri dönmeyi düşünüyoruz. Gurbette olan herkes bir senedir buranın hasretiyle yanıyor. Birçok arkadaşımız ‘Yolda durum nasıl, sıkıntı var mı gelebilir miyiz?’ diye aradı. Hiçbir yerde sıkıntı yok. En büyük önlemler Türkiye’mizde var. Hiçbir ülkede böyle sıkı önlem görmedik. Bu da olması gereken bir şey.”