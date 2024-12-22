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Bir yıl önce risk değerlendirmesinden geçmiş! 

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#Almanya#Magdeburg#Saldırgan
Bir yıl önce risk değerlendirmesinden geçmiş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 12:35

Almanya’da Magdeburg kentinde Noel pazarına saldıran Talep al-Abdulmohsen’in, bir yıl önce ülkede ‘risk değerlendirmesinden’ geçtiği iddia edildi.

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Welt gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Saksonya-Anhalt Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) birlikte geçen yıl yaptıkları ‘risk değerlendirmesinde’ saldırının şüphelisi Talib al-Abdulmohsen’in somut tehlike oluşturmadığı sonucuna vardı. Değerlendirmeye katılan Saksonya-Anhalt Anayasayı Koruma Dairesi de şüpheli hakkında soruşturma başlatmadı. Welt am Sonntag gazetesinin haberinde ise Suudi Arabistan’da yaşadığını belirten bir kadının Berlin polisine al-Abdulmohsen’in ismini ve doğum tarihini vererek, “Çok acil, rastgele Alman vatandaşlarını öldüreceğini söyleyen bir adam var, lütfen bir şeyler yapın ve onu mümkün olan en kısa sürede yakalayın” şeklinde İngilizce bir elektronik posta yazdığı ileri sürüldü.

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POLİSE GİTMESİNİ İSTEMİŞLER
Ancak kadının elektronik postayı Berlin’deki polise değil, ABD’deki New Jersey eyaletindeki Berlin kasabasındaki bir karakola gönderdiği belirtilen haberde, söz konusu kasabada elektronik posta ile ne yapıldığının bilinmediği kaydedildi. E-postayı yazan kişinin ayrıca Almanya’da Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) sosyal medya platformu X hesabına al-Abdulmohsen hakkında uyarıda bulunduğu mesajlar yazdığı aktarılan haberde, BAMF’ın, mesajın içeriğine ilişkin cevap vermediği ve polise bilgi vermesini tavsiye ettiği kaydedildi.

 

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#Almanya#Magdeburg#Saldırgan

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