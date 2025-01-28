İHA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:03
Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Sabahattin Yaman, 43 yıl sonra kesin dönüş yaparak memleketi Kahramanmaraş’a yerleşti. Genç yaşta çıktığı gurbet yolculuğunu, sevinçleri ve hüznüyle geride bırakarak doğduğu topraklara geri dönmenin heyecanını yaşayan Yaman, “Bir yanımız hep eksik kaldı” dedi.
KAHRAMANMARAŞ’ta doğup büyüyen ve eğitimini memleketinde tamamlayan Sabahattin Yaman
, genç yaşında ailesini, dostlarını ve memleketini geride bırakarak Almanya’ya işçi olarak gitti. Avrupa’daki zorlu yaşam şartlarına rağmen ailesine daha iyi bir hayat sağlama hedefiyle mücadele etti. Yıllar içinde farklı işlerde çalıştı, ancak otobüs ve TIR şoförlüğü onun hayatının büyük bir kısmını oluşturdu. Avrupa’nın birçok ülkesine iş amaçlı seyahat eden Yaman, farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulurken, her zaman Türkiye’ye duyduğu özlemle yaşadı.
Gurbet hayatı, birçok insan gibi Yaman’ın da hayatında derin izler bıraktı. Sevdiklerinden uzakta geçirilen yıllar, vatan özlemiyle birleşerek hayatını şekillendirdi. Yaman, “Türkiye’den gelirken annemizi, babamızı, kardeşimizi ve arkadaşlarımızı bırakıp geldik. Hep bir yanımız eksik kaldı. Şimdi memlekete dönüyoruz ama bu kez de evlatlarımızı, torunlarımızı ve dostlarımızı bırakıp gidiyoruz. Ve bir yanımız yine eksik” dedi.
HAKKINIZI HELAL EDİN
İş seyahatlerinde hem büyük zorluklarla hem de unutulmaz deneyimlerle karşılaşan Yaman, kesin dönüş kararını Almanya’daki gurbetçilerle de bu sözlerle paylaştı: “Bizim varsa eğer herkese hakkımız helal olsun. Sizler de haklarınızı helal ederseniz mutlu oluruz. Kalın sağlıcakla.” Eşi Nurdagül Yaman ise “Benim bütün ailem Almanya’da. Artık burada da büyük bir ailem var. Ailemi aratmayacak bir hayat sürdürmeyi düşünüyorum. Özlem çok fazla, herkes orada kaldı” dedi. Baba Ali Koyun
ise “Artık geldiler ailemiz çoğaldı. Yanımızda gelmeleri iyi oldu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.