Bir yalanlama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden

Haberin Devamı

“BAZI sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Almanya ile sığınmacı-mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye’ye gönderildi’ şeklindeki iddialar doğru değildir. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında, ‘Almanya ile Türkiye’nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikâmet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye’ye gönderilebileceği’ şeklinde yanıltıcı haberler servis edilmiş, bu iddialar Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimizce yalanlanmıştır. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerde, ‘yabancı sığınmacıların Türkiye’ye gönderilmesine’ ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin ‘yabancı sığınmacı-mültecilerin Türkiye’ye gönderileceği’ yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığı tespit edilmiştir. Türkiye ile Almanya arasında ‘yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının’ iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Halihazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları, Almanya’da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra (itiraz süreçleri vb.) Türk Dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir.”

Haberin Devamı