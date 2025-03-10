Bir türlü gerçekleşmeyen eşitlik

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Evet... Dünya Kadınlar Günü’nün temellerinin 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde tekstil işçisi kadınların, düşük ücrete ve uzun çalışma saatlerine isyan ederek başlattıkları grev yüzünden bilinçli olarak çıkarılan yangında 129 kadının yaşamını yitirmesiyle atıldığı söylense de, 1910 yılında Alman sosyalist kadınların öncüsü Clara Zetkin’in önerisiyle Kopenhag’daki Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda her yıl aynı günde Dünya Kadınlar Günü kutlanması kabul edildi.Daha sonraki yıllarda çeşitli ülkelerde aynı tarihte olmasa bile Dünya Kadınlar Günü farklı etkinliklerle kutlandı.16 Aralık 1977 tarihinde de Birleşmiş Milletler (BM) 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü ilan etti.

‘ERKEKLER DE YANINIZDA OLMALI’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Burası sizin de eviniz” diyerek konuk ettiği kadınlara haklı olarak övgüler yağdırdı.

“Siz sadece 8 Mart günü değil, diğer 364 günde de kadın hakları mücadelesi veriyorsunuz” dedi.

“Ama bu eşitlik mücadelesini kadınlar yalnız vermemeli, biz erkekler de sizlerin yanında olmalıyız” dedi.

1949 yılından beri Alman Anayasası’nın 3’üncü maddesinde eşitliğin, kadın erkek eşitliğinin büyük harflerle yazılı olduğunu söyledi.

Eşitlik ve demokrasinin birbirlerine ait olduğunu vurguladı.

Ama gelişmiş bir sanayi ülkesi ve hukuk devleti olan Almanya’da bile kadın erkek eşitliğinin hala arzu edilen düzeyde olmadığını itiraf etti.

23 Mart 2005 tarihinde yapılan erken genel seçimleri kazanarak Federal Meclis’e giren 630 milletvekilinden sadece yüzde 32.4’ünün kadın olduğunu hatırlatırken, “Bu bir demokrasi ayıbıdır” dedi.

Tabii Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na dikkat çekerek böyle giderse ‘tam cinsiyet eşitliğinin’ ancak 134 yıl sonra sağlanmasının mümkün olacağını da hatırlattı.

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Evet...

Son verilere göre kadın-erkek eşitliğinde ciddi boyutta eksiklikler var.

Şu ana kadar eşitsizliğin ancak yüzde 68.6’sı giderildi.

Hâlâ yüzde 31.4 ‘eşitsizlik’ mevcut.

Kadınların ekonomik katılımındaki eşitlik oranı hala yüzde 60.5’te.

Üst düzey pozisyonlarda ise bu oran yüzde 30’ların altında.

Eğitimde cinsiyet eşitliği yüzde 94.9’a ulaşıldı ama yine de tam eşitliğin sağlanması için daha 20 yıla ihtiyaç var.

Siyasi alanda ise cinsiyet eşitsizliğinin sadece ve sadece yüzde 22.5’i kapatılabilmiş dünya genelinde.

Bu alanda ‘tam eşitliğe ulaşılabilmesi’ ancak 169 yıl sonra mümkün olacak.

Dünya genelinde 146 ülkede yapılan araştırmalara göre, hiçbir ülkede kadın erkek eşitliği yüzde yüz sağlanamamış.

Kadın erkek eşitliğinin en iyi sağlandığı ülke yüzde 95’le İzlanda.

Finlandiya, Norveç, Yeni Zelanda, İsveç, Nikaragua, Almanya, Namibia, İrlanda ve İspanya ilk 10 sırada.

Türkiye 126’ncı sırada.

Tabii daha alt sıralarda olan ülkeler de var.

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HER GÜN BİR KADIN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine bakıyorum.

Dünya genelinde en son verilere göre 2023 yılında 85 bin kadın ve kız, cinsiyete dayalı cinayetlerin kurbanı olmuş.

51 bin kadın ve kız eşleri, partnerleri, eski eşleri ve erkek arkadaşları, yakınları tarafından öldürülmüş.

Almanya’da Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yayımlanan raporlara bakıyorum.

2023 yılında Almanya’da 360 kadın eşleri, partnerleri, eski eş veya erkek arkadaşları tarafından öldürülmüş.

Yani her gün bir kadın yaşamdan koparılmış.

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Evet...

Almanya’da 2023 yılında 132 bin 966 kadın ve 34 bin 899 erkek aile içi şiddete maruz kalmış.

Yani dayak yemiş, işkenceye bile uğramış.

Ve bunların hepsi de demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin büyük harflerle yazılı olduğu Almanya’da yaşanmış.

Hâlâ yaşanmakta da...

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İşte bu Almanya gibi demokratik bir hukuk devletine hiç yakışmamaktadır.

Almanya’ya yakışmamaktadır.

Benim Almanya’ma yakışmamaktadır.

Bizim Almanya’mıza yakışmamaktadır.