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Bir tepki de eski başkandan: ‘Hiçbir şey ifade etmeyen bir adam’

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#ALMANYA#POLONYA#AVRUPADAN HABERLER
Bir tepki de eski başkandan: ‘Hiçbir şey ifade etmeyen bir adam’
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:03

Eski Polonya Devlet Başkanı Lech Walesa, ülkesini hedef alan ve Polonyalı liderlerle tartışmaya giren ABD’li iş insanı ve Başkan Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk’a tepki gösterdi.

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Walesa, Polonyalı ve ABD’li liderler arasında bir süredir devam eden tartışmaya dahil olarak Musk’ı eleştirdi. Nobel Barış Ödülü sahibi Walesa, Super Express gazetesine yaptığı açıklamada, “Kendi işimizi yapalım, Avrupa’da Avrupa güvenliği ve güçlü ittifakları oluşturalım. Musk ile uğraşmayalım ve onun için endişelenmeyelim. Ondan uzak durulmalı. O, hiçbir şey ifade etmeyen bir adam” ifadelerini kullandı. Musk, hafta sonunda Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile girdiği tartışmada, Ukrayna’nın Starlink ile bağlantısını kesmek istemesi halinde ‘tüm cephe hattının’ çökeceğini iddia etmişti.

Bir tepki de eski başkandan: ‘Hiçbir şey ifade etmeyen bir adam’

Lech Walesa

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KİM, NE DEDİ?
Sikorski ise Ukrayna’nın kullandığı Starlink hizmetinin Polonya tarafından karşılandığını ve kapatılmasına yönelik herhangi bir tehdidin, alternatif ağ arayışına yol açacağını belirtmişti. Polonyalı Bakan Sikorski, “Kimse Ukrayna’yı Starlink’ten koparmakla tehdit etmedi. Tanrı’ya şükürler olsun ki, Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı uzun zaman önce kaybetmiş olacaktı ve Ruslar şu anda Polonya sınırında olacaktı” değerlendirmesinde bulunmuştu. Musk ise Sikorski’nin paylaşımına “Sessiz ol, küçük adam. Maliyetlerin küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink’in yerini hiçbir şey tutamaz. Evet, o bir Soros kuklası” ifadeleriyle tepki göstermişti.

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#ALMANYA#POLONYA#AVRUPADAN HABERLER

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