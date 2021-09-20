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YEŞİLLER, hafta sonu kurultay yaptı. Kurultayda ilk önce Annalena Baerbock söz aldı. Baerbock, seçimlerde hedeflerini bir kez daha anlatırken, “Birlik Partileri’nin muhalefete gitme zamanı geldi” dedi. Baerbock’tan sonra ise parti eş başkanı Robert Habeck kürsüye geldi. Delegelerin önünde konuşan Habeck, gidişata gönderme yaparak, “Bu seçim kampanyasında bir şeyler doğru gitmiyor” dedi. Rakiplerinin tartışma konularını belirlediğini kaydeden Habeck, “Seçim kampanyasında yeni bir dönemi yakalamak, tartışmayı yönlendirmek için şansı yakaladığımız bir an vardı. Ancak siyasi rakipler tarafından tekrar tekrar gündeme getirilen ve asıl tartışmayı engelleyen aptal aptal tartışmalara saplandık” dedi.

Habeck’in ismi Yeşiller partisinin başbakan adayı olarak geçtiğimiz dönemlerde hep gündeme gelmişti. Ancak parti, nisan ayında başbakan adaylarının Annalena Baerbock olduğunu kamuoyuna duyurdu. Aynı dönemde Birlik Partileri’nde yaşanan başbakan adaylığı tartışmasının da etkisiyle Yeşiller anketlerde hızla yükseldi. Bir dönem yüzde 27 oy ile ilk saraya bile oturan Yeşiller’in adayı Baerbock’un, yan gelirlerini Federal Meclis Başkanlığı’na adaylığı açıklandıktan sonra bildirdiği ortaya çıktı. Ardından yazdığı kitabın birçok bölümünde alıntılar yaptığı ortaya çıktı. Bu tartışmalardan sonra parti hızla oy kaybetmeye başladı. Son anketlere göre partinin oyu yüzde 16’ya geriledi.