Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Beşiktaşın kamp kadrosu açıklandı 6 isim yok...Son Dakika: Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 6 isim yok...#Beşiktaş
Eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybettiEski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti#Şahin Mengü
Bakan Karaismailoğlundan metro açıklaması: Emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğizBakan Karaismailoğlu'ndan metro açıklaması: Emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğiz#İstanbul Metrosu
Bakan Özer: Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yokBakan Özer: Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok#Milli Eğitim Bakanı
Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor Dikkat çeken paylaşımEce Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor? Dikkat çeken paylaşım!#Ece Erken
Ali Koçun soyunma odası konuşmaları Başakşehir maçı sonrası...Ali Koç'un soyunma odası konuşmaları! Başakşehir maçı sonrası...#Fenerbahçe
Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73üncü Emmy Ödülleri dağıtıldıAşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar: 73'üncü Emmy Ödülleri dağıtıldı#Emmy Ödülleri
Korona salgını bitmeden... Çiçek virüsüyle aynı tür: Alaskada yeni vakalar görüldüKorona salgını bitmeden... Çiçek virüsüyle aynı tür: Alaska'da yeni vakalar görüldü!#Alaska
ABD bu görüntüleri konuşuyor... Her gün yeni bir krizABD bu görüntüleri konuşuyor... Her gün yeni bir kriz#Kaçak Göçmen
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladıMerkez Bankası repo ihalesini tamamladı#Merkez Bankası
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Bir şeyler doğru gitmiyor’

#Almanya#Avrupadan Haberler#Yeşiller
‘Bir şeyler doğru gitmiyor’

Almanya tarihinde ilk kez başbakan adayı çıkaran Yeşiller’de, seçimlere bir hafta kala anketlerde oyların düşmesi hayal kırıklığı yarattı. Baerbock’un adı açıklandığında ve seçimler konuşulmaya başladığında yapılan anketlerde oyunu yüzde 27’ye kadar çıkaran Yeşiller, son anketlerde yüzde 16’ya geriledi.

Haberin Devamı

YEŞİLLER, hafta sonu kurultay yaptı. Kurultayda ilk önce Annalena Baerbock söz aldı. Baerbock, seçimlerde hedeflerini bir kez daha anlatırken, “Birlik Partileri’nin muhalefete gitme zamanı geldi” dedi. Baerbock’tan sonra ise parti eş başkanı Robert Habeck kürsüye geldi. Delegelerin önünde konuşan Habeck, gidişata gönderme yaparak, “Bu seçim kampanyasında bir şeyler doğru gitmiyor” dedi. Rakiplerinin tartışma konularını belirlediğini kaydeden Habeck, “Seçim kampanyasında yeni bir dönemi yakalamak, tartışmayı yönlendirmek için şansı yakaladığımız bir an vardı. Ancak siyasi rakipler tarafından tekrar tekrar gündeme getirilen ve asıl tartışmayı engelleyen aptal aptal tartışmalara saplandık” dedi.
Habeck’in ismi Yeşiller partisinin başbakan adayı olarak geçtiğimiz dönemlerde hep gündeme gelmişti. Ancak parti, nisan ayında başbakan adaylarının Annalena Baerbock olduğunu kamuoyuna duyurdu. Aynı dönemde Birlik Partileri’nde yaşanan başbakan adaylığı tartışmasının da etkisiyle Yeşiller anketlerde hızla yükseldi. Bir dönem yüzde 27 oy ile ilk saraya bile oturan Yeşiller’in adayı Baerbock’un, yan gelirlerini Federal Meclis Başkanlığı’na adaylığı açıklandıktan sonra bildirdiği ortaya çıktı. Ardından yazdığı kitabın birçok bölümünde alıntılar yaptığı ortaya çıktı. Bu tartışmalardan sonra parti hızla oy kaybetmeye başladı. Son anketlere göre partinin oyu yüzde 16’ya geriledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Avrupadan Haberler#Yeşiller