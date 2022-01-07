Bir polisin itirafları: ‘Bugün birkaç zenciyi kontrol edelim’

ALMANYA’da polis içinde yabancılara karşı zaman zaman ırkçılık düzeyinde önyargılı yaklaşımlar sürekli gündeme geliyor. Ancak bu konuda çok az araştırma olduğu için gerçek tablo ortaya çıkarılamıyor. Polislin sert ve önyargılı müdahalesine yönelik hukuksal girişimlerden de çoğunlukla bir sonuç çıkmıyor veya polisin lehine sonuçlanıyor. Ancak NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının gönderildiği kişilerin özel bilgilerinin Frankfurt’taki bir polis karakolundaki verilerden alındığının ortaya çıkması, polisteki ırkçı ve aşırı sağ yapılanmayı tartışılır hale getirdi. Yapılan soruşturmalar kapsamında farklı eyaletlerdeki bazı polislerin kendi aralarındaki sohbet yazışmalarında ırkçılığa varan ve hatta aşırı sağ söylemlerin yer aldığı ifadeler kullandığı da ortaya çıktı. Berlin merkezli Taz gazetesi Bremen polis teşkilatında görevli bir polisin ifadelerine dayanarak, polis teşkilatındaki bazı polislerin yabancılara karşı nasıl davrandıklarını yazdı.
‘POLİSE KARŞI PROVOKE EDİYORLAR’
Gerçek ismi gizli kalmak şartıyla ismi Jürgen G. olarak tanıtılan polis memurunun ifadeleri ise bazı polislerin yabancı düşmanlığına varan tutumlarını gözler önüne serdi. Jürgen G., Bremen polis teşkilatındaki polislerin yüzde 20 ile 30 arasındakinin ırkçı yaklaşımları olduğunu belirtti. Bu polislerin sokakta sadece ten renginden dolayı insanları kontrol ettiklerini kaydeden Jürgen G., bazı meslektaşlarının daha da ileriye giderek, göreve giderken, “Bugün birkaç zenciyi kontrol edelim“ ifadelerini kullandıklarını belirtti. Jürgen G. daha da ürkütücü bir iddiada bulunarak, polislerin bilerek yabancıları nasıl provoke ettiğini anlattı. Jürgen G., göçmen kökenli ailelere yönelik evde yapılan kontrollerde bazı polislerin babanın kulağına edilerek karısı hakkında çok çirkin sözler sözlediği ve onu polise karşı agresif olması için provoke ettiğini iddia etti. Polislerin, agresif tutum üzerine sert müdahalede bulunduklarını da kaydetti.
‘DURUMLARI İYİ YÖNLENDİREBİLİYORLAR’
Frank Müller de Jürgen G.’nin meslektaşlarının nasıl provoke ettiklerine yönelik iddialarına değinerek benzer deneyimler yaşadığını belirtti. Müller, polislerin her zaman tarafsız olmadığını ve özellikle çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı yerlerdeki bazı sorunlu durumlarda çatışmayı çıkaracak bir ortam yarattığını belirtti. Müller, “Polisler mesleki deneyimlerinden dolayı durumları iyi yönlendirebiliyorlar” dedi.