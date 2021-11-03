Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den

ALMANYA’nın Kassel kentinde yaşayan çok yönlü sanatçı Mehmet Güler aslında resimleriyle biliniyor. Güler’in eserleri ve çalışmalarıyla ilgili haberler kısa bir süre önce büyük boy bir yağlı boya tablosunun Federal Meclis’te (Bundestag) sergilenmek üzere satın alınması nedeniyle gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının iki yıl önce de Kassel’daki dünyanın en önemli sanat salonlarından ‘documenta-Halle’de 75’inci yaşı onuruna düzenlenen ve 100 eserinin yer aldığı dev retrospektif sergisinin yankıları halen sürüyor. 30 yıllık tarihinde ilk kez tek bir sanatçının sergisine tahsis edilen ‘documenta-Halle’deki açılışa aralarında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un da yer aldığı 635 kişi katılmıştı.
1974’TE ALMANYA’YA GELDİ
Mehmet Güler, güzel sanatlar alanında ikinci akademik ihtisas için Almanya’ya 1974 yılında gelmişti. İhtisasını bitirdikten sonra Türkiye’de kısa bir süre çalıştı, 1977’de eşi ve kızıyla birlikte Kassel’a döndü ve o günden bu yana serbest sanatçı olarak yaratıcı çalışmalarını bu şehirde sürdürüyor. Sanatçı, eşi Meryem Güler ve kızı Günseli Güler’le birlikte Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun 28 Ekim 2021’de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan ‘Hürriyet Tanıklığında Göç’ sergisini de ziyaret etmişti.