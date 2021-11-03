Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den

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ALMANYA’nın Kassel kentinde yaşayan çok yönlü sanatçı Mehmet Güler aslında resimleriyle biliniyor. Güler’in eserleri ve çalışmalarıyla ilgili haberler kısa bir süre önce büyük boy bir yağlı boya tablosunun Federal Meclis’te (Bundestag) sergilenmek üzere satın alınması nedeniyle gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının iki yıl önce de Kassel’daki dünyanın en önemli sanat salonlarından ‘documenta-Halle’de 75’inci yaşı onuruna düzenlenen ve 100 eserinin yer aldığı dev retrospektif sergisinin yankıları halen sürüyor. 30 yıllık tarihinde ilk kez tek bir sanatçının sergisine tahsis edilen ‘documenta-Halle’deki açılışa aralarında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un da yer aldığı 635 kişi katılmıştı.

1977 yılından bu yana ‘serbest sanatçı’ olarak Kassel’de yaşayan Mehmet Güler, şimdiye kadar Amerika’dan Japonya’ya kadar 200’den fazla kişisel sergi açtı. Sayısız karma sergiye, bienallere ve trienallere katıldı. Yapıtları Türkiye, Almanya ve İtalya’da 16 ödülle değerlendirildi. Sanatçı, 2014 yılında Kassel kentinin Altın Rozet Onur Ödülü’yle onurlandırılmıştı. Yağlı boya, gravür, karışık teknik, desen çalışmalarının yanında ağaç heykeller de yapan Güler, son yıllarda metal heykeller yapmaya başlamıştı. Güler’in bu metal heykellerinden ikisi şimdi Bad Vilbel’deki heykel parkında yer alıyor. Parka tanınmış 25 sanatçının toplam 41 heykeli sergileniyor. (Am Römmerbrunnen in der Aue, Mühlweg 10, Bad Vilbel – Massenheim)

1974’TE ALMANYA’YA GELDİ

Mehmet Güler, güzel sanatlar alanında ikinci akademik ihtisas için Almanya’ya 1974 yılında gelmişti. İhtisasını bitirdikten sonra Türkiye’de kısa bir süre çalıştı, 1977’de eşi ve kızıyla birlikte Kassel’a döndü ve o günden bu yana serbest sanatçı olarak yaratıcı çalışmalarını bu şehirde sürdürüyor. Sanatçı, eşi Meryem Güler ve kızı Günseli Güler’le birlikte Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun 28 Ekim 2021’de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan ‘Hürriyet Tanıklığında Göç’ sergisini de ziyaret etmişti.