Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Talibana resmen meydan okuyor... Çocukların son umuduTaliban'a resmen meydan okuyor... Çocukların son umudu!#Afganistan
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERAvrupa Haberleri

Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den

#Almanya#Mehmet Güler’İn ‘Özgürlük’ Heykeli#AVRUPADAN HABERLER
Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den

Almanya’daki tanınmış sanatçılarımızdan Mehmet Güler’in ‘Özgürlük’ heykeli, Frankfurt yakınlarındaki Bad Vilbel’in heykel parkında. Sanatçının korten çelik yapıtı, aynı parkta iki yıldan bu yana sergilenen ‘Güneşlenen’ adlı diğer heykelinin karşısına dikildi. Böyle sanatçının biri ‘oturan’, diğeri de ‘ayakta duran’ iki eseri aynı mekânda sergilenmeye başladı.

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Kassel kentinde yaşayan çok yönlü sanatçı Mehmet Güler aslında resimleriyle biliniyor. Güler’in eserleri ve çalışmalarıyla ilgili haberler kısa bir süre önce büyük boy bir yağlı boya tablosunun Federal Meclis’te (Bundestag) sergilenmek üzere satın alınması nedeniyle gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının iki yıl önce de Kassel’daki dünyanın en önemli sanat salonlarından ‘documenta-Halle’de 75’inci yaşı onuruna düzenlenen ve 100 eserinin yer aldığı dev retrospektif sergisinin yankıları halen sürüyor. 30 yıllık tarihinde ilk kez tek bir sanatçının sergisine tahsis edilen ‘documenta-Halle’deki açılışa aralarında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un da yer aldığı 635 kişi katılmıştı.

Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den
16 ÖDÜLÜN SAHİBİ
1977 yılından bu yana ‘serbest sanatçı’ olarak Kassel’de yaşayan Mehmet Güler, şimdiye kadar Amerika’dan Japonya’ya kadar 200’den fazla kişisel sergi açtı. Sayısız karma sergiye, bienallere ve trienallere katıldı. Yapıtları Türkiye, Almanya ve İtalya’da 16 ödülle değerlendirildi. Sanatçı, 2014 yılında Kassel kentinin Altın Rozet Onur Ödülü’yle onurlandırılmıştı. Yağlı boya, gravür, karışık teknik, desen çalışmalarının yanında ağaç heykeller de yapan Güler, son yıllarda metal heykeller yapmaya başlamıştı. Güler’in bu metal heykellerinden ikisi şimdi Bad Vilbel’deki heykel parkında yer alıyor. Parka tanınmış 25 sanatçının toplam 41 heykeli sergileniyor. (Am Römmerbrunnen in der Aue, Mühlweg 10, Bad Vilbel – Massenheim)

1974’TE ALMANYA’YA GELDİ
Mehmet Güler, güzel sanatlar alanında ikinci akademik ihtisas için Almanya’ya 1974 yılında gelmişti. İhtisasını bitirdikten sonra Türkiye’de kısa bir süre çalıştı, 1977’de eşi ve kızıyla birlikte Kassel’a döndü ve o günden bu yana serbest sanatçı olarak yaratıcı çalışmalarını bu şehirde sürdürüyor. Sanatçı, eşi Meryem Güler ve kızı Günseli Güler’le birlikte Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun 28 Ekim 2021’de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan ‘Hürriyet Tanıklığında Göç’ sergisini de ziyaret etmişti.

Bir ‘Özgürlük’ heykeli de Mehmet Güler’den

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Mehmet Güler’İn ‘Özgürlük’ Heykeli#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer