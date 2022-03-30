Bir öneride bulundu, herkes karşı çıktı

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UKRAYNA’nın, savaş nedeniyle bu yıl çok daha az tahıl ihraç edecek olması, dünya çapında buğday kıtlığına neden olacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi tahıl sıkıntısı yaşanacağı belirtiliyor. Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, somut olarak domuz eti tüketiminin yüzde 30 oranında azaltılması durumunda yaklaşık 1 milyon hektar alanın tahıl üretimi için boş kalacağını ve çiftliklerde domuz beslemek için yem üretimi amacıyla kullanılan bu alanlarda tahıl ekilebileceğini söyledi. Schulze, bu yöntemle yaklaşık 5 milyon tahıl hasat edilebileceğini kaydetti. Schulze’nin önerisinin tam anlamıyla yanlış olduğunu belirten Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, ise domuz beslemek için yem üretilen arazilerin tahıl üretimine müsait olmadığını söyledi. Aşağı Saksonya Tarım Bakanı Barbara Otte-Kinast da öneriye itiraz etti. Schulze’nin önerisine koalisyon ortaklarından da eleştiri geldi. FDP’li tarım politikası uzmanı Carina Konrad, önerinin gerçeklikle bağdaşmadığını, ilk hasadın ise çoktan alındığını belirtti.