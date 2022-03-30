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Bir öneride bulundu, herkes karşı çıktı

#Svenja Schulze#AVRUPADAN HABER#Joachim Rukwied
Bir öneride bulundu, herkes karşı çıktı

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Ukrayna’daki savaşı gerekçe göstererek, vatandaşlara daha az et tüketme çağrısı yaptı.

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UKRAYNA’nın, savaş nedeniyle bu yıl çok daha az tahıl ihraç edecek olması, dünya çapında buğday kıtlığına neden olacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi tahıl sıkıntısı yaşanacağı belirtiliyor. Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, somut olarak domuz eti tüketiminin yüzde 30 oranında azaltılması durumunda yaklaşık 1 milyon hektar alanın tahıl üretimi için boş kalacağını ve çiftliklerde domuz beslemek için yem üretimi amacıyla kullanılan bu alanlarda tahıl ekilebileceğini söyledi. Schulze, bu yöntemle yaklaşık 5 milyon tahıl hasat edilebileceğini kaydetti. Schulze’nin önerisinin tam anlamıyla yanlış olduğunu belirten Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, ise domuz beslemek için yem üretilen arazilerin tahıl üretimine müsait olmadığını söyledi. Aşağı Saksonya Tarım Bakanı Barbara Otte-Kinast da öneriye itiraz etti. Schulze’nin önerisine koalisyon ortaklarından da eleştiri geldi. FDP’li tarım politikası uzmanı Carina Konrad, önerinin gerçeklikle bağdaşmadığını, ilk hasadın ise çoktan alındığını belirtti.

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#Svenja Schulze#AVRUPADAN HABER#Joachim Rukwied

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