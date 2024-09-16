Bir ödül de Margot Friedlaender’den

Haberin Devamı

103 yaşındaki Yahudi kökenli Margot Friedlaender, Nazi döneminin toplama kamplarında milyonlarca insan gibi babasını, annesini ve kendisinden 4 yaş büyük olan ağabeyini kaybetti. Sovyetler Birliği’ne (SB) ait Kızıl Ordu’nun müdahalesi sayesinde Theresienstadt Toplama Kampı’ndan sağ kurtulup 1945 yılında ABD’ye yerleşti. 2003 yılında ise yeniden Almanya’ya ayak basan 103 yaşındaki Friedlaender’in kurduğu ‘Margot Friedlaender Vakfı’, kendisinin adını taşıyan ‘barış ve sevgi ödülü’ verileceğini açıkladı. 1921 yılında doğduğu Berlin’e 2010 yılında yeniden yerleşen Margot Friedlaender, Almanya’nın her yerindeki okullarda öğrencilere Nazi döneminde yaşanan soykırımı, çekilen acıları anlattı, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için barış ve sevgi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

ÖDÜLÜ KENDİSİ VERMEK İSTİYOR

Friedlaender’in adına verilecek ödül için yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı demokrasi ve özgürlüğün korunması, sevgi, dayanışma için faaliyet gösteren bireylerin, dernek ve cemiyetlerin, okulların, kurum ve kuruluşların başvurabilecekleri belirtildi. 25 bin Euro’luk ödül için www.margot-friedlaender-stiftung.de/preis internet sitesinden daha fazla bilgi alınabileceği açıklandı. Gittiği her yerde, “Ben ‘İnsan olun’ (seid Menschen) diyorum. Hepimiz eşitiz. Hıristiyan kanı yok, Müslüman kanı yok, Yahudi kanı yok” diyen ve birçok ödülün yanı sıra 2011 yılında Alman Liyakat Nişanı, geçen yıl da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Mevlüde Genç Ödülü’nü alan Margot Friedlaender’in insanlık adına çalışmalar yapanlara Margot Friedlaender Ödülü’nü kendi elleriyle vermek istediği vurgulandı.