Bir negatif, bir pozitif... Kafalar karıştı

FRANKFURT’a karşı 5-0’lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, test sonuçlarındaki çelişkiye burada da değindi: “Ben uzman değilim ama uzmanla konuştum. Serge Gnabry’nin geçen cuma günü yapılan testinin sonucu negatif çıktı. Salı günü ise pozitif. Son yapılan iki testi de negatif çıktı. Antijen testinin sonucu da negatifti. Bundan yola çıkarak takımımızın doktoru, ki bu konularda kesinlikle tam bir uzman olan Prof. Dr. Roland Schmidt ile konuştum. Bana sonucu pozitif çıkan testin yanlış olduğunu söyledi.”





ÖNCE POZİTİF SONRA NEGATİF

Test sonuçlarına bir tepki de 2. Bundesliga ekiplerinden Würzburg’dan geldi. Dün oynanan 2. Bundesliga maçını Hamburg’a karşı 3-1 kaybeden Würzburg, test sonucu pozitif olarak açıklanan defans futbolcusu Douglas’ı kadrodan çıkardı. Hollandalı futbolcuyla birlikte yardımcı antrenörler Kurtuluş Öztürk ve Philipp Eckart’ın da test sonucunun pozitif olduğu kulübe bildirildi. Üç isim de Hamburg maçında görev yapmak yerine evlerinde karantinaya alındı. Cuma gece yarısı gelen haber üzerine tüm takım saat 01.00’de teste tabi tutuldu. Tüm sonuçlar negatif çıkınca cumartesi günü karşılaşma oynandı. Maçtan saatler sonra ise kulüp yönetimine test sonuçlarının yanlış bildirildiği ve üçünün de test sonucunun pozitif değil, negatif olduğu iletildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcu Douglas ve iki yardımcı antrenör Kurtuluş Öztürk ile Philipp Eckart’ın da test sonuçlarının pozitif değil, negatif olduğunu laboratuvar onayladı” dedi. Üç isim de yeniden takımla birlikte çalışmalara katılacak.