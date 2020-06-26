Bielefeld lig şampiyonluğunu ve Bundesliga'ya yükselmeyi geçtiğimiz haftalarda garantilemişti. 58 puanla ikinci sırada bulunan Stuttgart bir mucize olmazsa gelecek sezon Bundesliga'ya yükselecek ikinci takım olacak. En yakın rakibi Heidenheim'a üç puan fark atan ve averajı da rakibine göre oldukça iyi olan Stuttgart sahasında Darmstadt ile oynayacak.

Heidenheim ise lig şampiyonu Bielefeld ile karşılaşacak. Heidenheim galip gelip sezonu en azından üçüncü bitirip baraj maçları yapmayı hedefliyor. Heidenheim'ın bir puan gerisinde ve 54 puanla dördüncü sırada bulunan Hamburg'un hedefi de lig üçüncülüğü. Hamburg sahasında Sandhausen ile oynayacak. İkinci ligin 34. hafta maçlarının tümü pazar günü saat 15.30'da başlıyor.

Haftanın maç programı şöyle:

PAZAR (15.30)

Stuttgart – Darmstadt

Hannover – Bochum

Hamburg – Sandhausen

H. Kiel – Nürnberg

Bielefeld – Heidenheim

Regensburg – Aue

Dresden – Osnabrück

Fürth – Karlsruhe

W. Wiebaden – St. Pauli