Bir kereliğine mahsus ısınma yardımı ödenecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...Kahreden haber! Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
HABERLERAvrupa Haberleri

Bir kereliğine mahsus ısınma yardımı ödenecek

#Federal İmar Bakanlığı#Klaus Müller#Verivox
Bir kereliğine mahsus ısınma yardımı ödenecek

Almanya’da yeni hükümet dar gelirli aileler için bir kereliğine mahsus ısınma yardımında bulunacak. Federal İmar Bakanlığı hazırladığı yasa tasarısa göre bir kişinin yaşadığı hane başına 135 euro, iki kişilik haneye 170 euro ve aynı hanede yaşayan her üçüncü kişi için ise 35 euro ilave yardım yapılması öngörülüyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’da hükümet artan enerji fiyatları nedeniyle pahalanan ısınma giderlerine karşı dar gelirlilere destek olmayı planlıyor. Federal İmar Bakanlığı hazırladığı yasa tasarısını eyaletlere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına göndererek tasarıyı tanıttı. Buna göre bir kişinin yaşadığı hane başına 135 euro, iki kişilik haneye 170 euro ve aynı hanede yaşayan her üçüncü kişi için ise 35 euro ilave yardım yapılması öngörülüyor.

710 BİN HANEYİ KAPSIYOR
Yardımların Ekim 2021 ile Mart 2022 arasında en az bir kez kira yardımı alan dar gelirlilere yapılacağı belirtildi. Bunun da yaklaşık 710 bin haneyi kapsadığı tahmin ediliyor. Hibe miktarı, Köln merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan simülasyon hesaplamaları temeline dayalı olarak hesaplandı. Buna göre 2020 yılındaki ortalama bir hanenin ısınma giderleri, artan enerji fiyatlarına göre belirlendi. Isınma yardımının Alman devletine maliyeti yaklaşık 130 milyon euro olacak. Yasa tasarısının ocak ayı sonunda kabinede kabul edilip Meclis’te ele alınacağı belirtilirken, ödemelerin ise yaz aylarında yapılması planlanıyor.

Haberin Devamı

‘AÇIKÇA ÇOK DÜŞÜK’
Ancak bakanlığın yardım miktarı ise tüketicisi koruma derneğinin tepkisini çekti. Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu Başkanı, Klaus Müller, hibenin “Açıkça çok düşük” olduğunu belirtirken, “Bu yardım miktarı birçok hanenin 2021/ 2022 kış döneminde ısınma maliyetlerindeki keskin artışı telafi etmesi için yeterli değildir“ açıklamasında bulundu. Birçok haneye kış döneminin ortasında yüksek fatura gönderileceği belirtilirken, bürokrasiye takılmadan acil yardım yapılması da önerildi.

BİR YIL İÇİNDE YÜZDE 35 ARTTI
Almanya’da son bir kaç ayda, enerji fiyatları, özellikle de ısınma için kullanılan petrol ve doğal gaz fiyatları aşırı derecede pahalandı. İnternet üzerinden fiyat kıyaslaması yapan karşılaştırma portalı Verivox’a göre, enerjinin fiyatı bir yıl içinde yüzde 35 arttı. Kıyaslamada daha önce hanelerin ısınma, elektrik ve yakıt için bu kadar çok ödemek zorunda kalmadığına dikkat çekildi. Başka bir fiyat kıyaslama şirketi olan Check24’e göre ise 900’den fazla gaz tedarikçisi, temel arzda ortalama yüzde 34 civarında fiyat artışları uygulayacağını duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Federal İmar Bakanlığı#Klaus Müller#Verivox

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe