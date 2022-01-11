Bir kereliğine mahsus ısınma yardımı ödenecek

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ALMANYA’da hükümet artan enerji fiyatları nedeniyle pahalanan ısınma giderlerine karşı dar gelirlilere destek olmayı planlıyor. Federal İmar Bakanlığı hazırladığı yasa tasarısını eyaletlere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına göndererek tasarıyı tanıttı. Buna göre bir kişinin yaşadığı hane başına 135 euro, iki kişilik haneye 170 euro ve aynı hanede yaşayan her üçüncü kişi için ise 35 euro ilave yardım yapılması öngörülüyor.

710 BİN HANEYİ KAPSIYOR

Yardımların Ekim 2021 ile Mart 2022 arasında en az bir kez kira yardımı alan dar gelirlilere yapılacağı belirtildi. Bunun da yaklaşık 710 bin haneyi kapsadığı tahmin ediliyor. Hibe miktarı, Köln merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan simülasyon hesaplamaları temeline dayalı olarak hesaplandı. Buna göre 2020 yılındaki ortalama bir hanenin ısınma giderleri, artan enerji fiyatlarına göre belirlendi. Isınma yardımının Alman devletine maliyeti yaklaşık 130 milyon euro olacak. Yasa tasarısının ocak ayı sonunda kabinede kabul edilip Meclis’te ele alınacağı belirtilirken, ödemelerin ise yaz aylarında yapılması planlanıyor.

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‘AÇIKÇA ÇOK DÜŞÜK’

Ancak bakanlığın yardım miktarı ise tüketicisi koruma derneğinin tepkisini çekti. Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu Başkanı, Klaus Müller, hibenin “Açıkça çok düşük” olduğunu belirtirken, “Bu yardım miktarı birçok hanenin 2021/ 2022 kış döneminde ısınma maliyetlerindeki keskin artışı telafi etmesi için yeterli değildir“ açıklamasında bulundu. Birçok haneye kış döneminin ortasında yüksek fatura gönderileceği belirtilirken, bürokrasiye takılmadan acil yardım yapılması da önerildi.

BİR YIL İÇİNDE YÜZDE 35 ARTTI

Almanya’da son bir kaç ayda, enerji fiyatları, özellikle de ısınma için kullanılan petrol ve doğal gaz fiyatları aşırı derecede pahalandı. İnternet üzerinden fiyat kıyaslaması yapan karşılaştırma portalı Verivox’a göre, enerjinin fiyatı bir yıl içinde yüzde 35 arttı. Kıyaslamada daha önce hanelerin ısınma, elektrik ve yakıt için bu kadar çok ödemek zorunda kalmadığına dikkat çekildi. Başka bir fiyat kıyaslama şirketi olan Check24’e göre ise 900’den fazla gaz tedarikçisi, temel arzda ortalama yüzde 34 civarında fiyat artışları uygulayacağını duyurdu.