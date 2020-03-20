Bir kent daha yasakladı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi riskli bölge İsviçre ve Fransa sınırında oldukları için dışarı çıkmayı kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Yasak yarın sabahtan itibaren başlayacak ve ilk etapta iki hafta sürecek. Kamu alanlarına giriş yasaklanırken, vatandaşlar doktor, iş, alışveriş gibi acil durumlarda dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkanlar ya tek başına ya da iki kişi olabilecek. Aile fertleri birlikte sokağa çıkabilecek ancak dışardakilerin hepsi aralarında en az 1.5 metre mesafeyi koruyacak. Dışarıda spor faaliyetleri yalnız veya aile fertleri arasında yapılabilecek.