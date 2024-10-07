Bir istifa da SPD’den!

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SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil’a yazılı olarak istifasını teslim eden Kühnert, sağlık nedenleriyle görevi bırakma kararı aldığını belirtti. “Bulunduğum makam ve önümüzdeki dönemde sürdürülecek seçim kampanyası için enerjiye sahip olabilmem ve sağlığıma yeniden kavuşabilmem için zamana gereksinim var” diyen Kevin Kühnert, Eş Başkan Esken ve Klingbeil’a bu konuda birkaç gün önce bilgi verdiğini de açıkladı. 2017-2021 yıllarında partinin gençlik teşkilatı ‘Genç Sosyalistler’ (Jusos) Genel Başkanı ve 2021 Aralık ayından beri de SPD Genel Sekreteri olarak görev yapan 35 yaşındaki Kevin Kühnert, yeniden aday olmayacağını da ilan etti. Ayrıca gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını da söyledi.