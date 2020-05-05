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Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

‘Bir hurma gönül alma’ diyerek çıktık yola...

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‘Bir hurma gönül alma’ diyerek çıktık yola...
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IGMG Kuzey Bavyera bölgesinin tüm şubeleri ramazanın ilk gününde itibaren korona salgını nedeniyle camilerde ve merkezlerde bir araya gelemeyen üyelerini evlerinde ziyaret etti.

NÜRNBERG Schweinfurt, Treuchtlingen, Hof, Weisenburg, Schwabach, Hersbruck bölgelerinin cami yöneticileri hediyeleriyle tüm üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getiren üyeler şunları söyledi: “Sağolsun yöneticilerimiz bu sıkıntılı dönemde bizi unutmadılar ve bizleri ziyaretleri ile çok mutlu ettiler.” Bölge başkanı İsmail Satır “Bir hurma gönül alma diyerek yola çıktığımız bu ziyaretlerle korona salgınıyla yaşanan sıkıntılı günleri üyelerimiz ve cemaatimizle dayanışma halinde atlacağımıza inandık. Bu nedenle bölge çapında bizatihi ulaştığımız bin kadar üyemizi evlerinde ziyaret ettik, hediyelerimizi takdim ederek her daim yanlarında olduğumuzu fiilende gösterme fırsatı bulduk” dedi.

‘Bir hurma gönül alma’ diyerek çıktık yola...
Satır sözlerine şöyle devam etti: “Allah (cc) ramazan ayının feyiz ve bereketini anlamayı ve idrak etmeyi bize bu gibi musibetlerle daha da bir güzel öğretiyor. Cemaatçe geçirdiğimiz geçmiş ramazanların, iftar ve teravih namazlarının değerini kavramayı Rabbim bize nasip etti. Her musibette alınacak bir ders ve bir hikmet vardır. Allah (cc) biz müslümanları birlik, dayanışma ve güzellikten ayırmasın.”

‘Bir hurma gönül alma’ diyerek çıktık yola...

‘Bir hurma gönül alma’ diyerek çıktık yola...

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