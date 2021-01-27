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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Bir hastane daha karantinada

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Bir hastane daha karantinada
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Almanya’daki Bayreuth Hastanesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı.

BAVYERA eyaletinden yapılan açıklamada, hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan Kovid-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi. Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor. Berlin’deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak’ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.

 

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