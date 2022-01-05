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Bir günde iki kat arttı

#Almanya#Koronavirüs#Vaka
Bir günde iki kat arttı

Robert-Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre Almanya’da son 24 saat içerisinde toplam 58 bin 912 vakaya rastlandı. Vakaların bir gün öncesine göre iki kat artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, Omikron varyantlı virüsün bazı bölgelerde baskın hale geldiği belirtildi.

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İnsidans değerinin 258.6’ya çıktığı, son 24 saat içerisinde 346 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. RKI verilerine göre Almanya’da nüfusun 71.4’ü komple aşı oldu, salgın başlangıcından bugüne kadar toplam 7 milyon 297 bin 320 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Toplam ölüm sayısı ise 112 bin 925 olarak açıklandı. Aktüel olarak yaklaşık 602 bin 600 koronavirüs vakasının olduğu, kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 670 kişinin tedavi gördüğü, bunlardan 2 bin 176 kişinin entübe edildiği duyuruldu.

OMİKRON ALARMI
Aşağı Saksonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Omikron varyantlı koronavirüs vakalarının bölgelerinde baskın hale geldiği, yeni ortaya çıkan vakaların yüzde 70’inin Omikron olduğu duyuruldu. Aynı zamanda Hamburg, Schleswig-Holstein ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de Omikron varyantının baskın virüs haline geldiği bildirildi. Diğer eyaletlerin çoğunda da bu varyantın hızla yayıldığı, yeni vakaların yarıya yakınının Omikron olduğu kaydedildi.

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#Almanya#Koronavirüs#Vaka

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