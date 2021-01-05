Bir günde 944 kişi virüse yenik düştü

ALMANYA’da son bir gün içinde 11 bin 897 yeni vaka da tespit edildi. Böylece toplam vakası sayısı bir milyon 787 bin 410’a yükseldi. Son yedi günde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 134.7 olarak belirtildi. Enstitü son bir hafta içinde tespit edilen vaka sayısını da 112 bin 2 olarak açıkladı. Aktif hasta sayısı 327 bin 210 olarak duyurulurken, virüsü yenip sağlığına kavuşanların sayısı da 1 milyon 424 bin 682’yi buldu.

UZATMA BEKLENİYOR

Federal ve eyalet hükümetleri, 28 Ekim’de aldıkları kısmı kapanma kararını 2 Kasım’dan itibaren uygulamaya başladı. Salgının kontrolden çıkması ve vaka sayısının artması üzerine 16 Aralık’tan beri de perakende satış mağazaları da dahil birçok işletmeye yönelik kepenk kapatma kararı da dahil neredeyse tam kapanma uygulanıyor. Kimi eyaletlerde de sokağa çıkma kısıtlaması da yine 16 Aralık’tan beri yürürlükte. Alınan sıkı uygulamalara rağmen vaka sayısı istenilen seviyeye düşmedi. Tam kısıtlamanın uzatılması bekleniyor.

HEDEF AY SONUNA AŞIYI TAMAMLAMAK

Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 78.64’ü dolu. Yoğun bakım istasyonlarında 5 bin 760 hasta tedavi görüyor. Almanya’da şimdiye kadar 34 milyon 801 bin 584 kişiye korona testi yapıldı. Test yapılanların yüzde 12.98’isinde virüs tespit edildi. Salgına karşı mücadelede en büyük silah olarak görülen aşıya da 27 Aralık’ta başlandı ve aralıksız devam ediliyor. Aşıda hedef ay sonuna kadar 75 yaş üstünü, bakımevlerinde ve yurtlarda kalanlar ile sağlık çalışanlarının tümünün aşısını tamamlamak. Almanya Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin geliştirdiği aşıyı kullanıyor.