Bir günde 500 kişi daha hayatını kaybetti

GÜNLÜK korona vaka sayısı ise 14 bin 432 olarak açıklandı. Böylece toplam korona vaka sayısı 1 milyon 351 bin 510 olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta salı günü 14 bin 054 vaka tespit edilirken ölü sayısı ise 423 olarak duyurulmuştu. Almanya’da şimdiye kadar en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 875 olarak tespit edilmiş, bir günde en çok 598 kişi de yaşamını yitirmişti. Yapılan tedaviler sonunda 1 milyon 3 bin 300 kişi de virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Aktif hasta sayısı ise 331 bin 735. Yapılan hesaplamada her 100 kişi 106 kişiye virüsü bulaştırıyor.

YAZDAN SONRA HEDEFE ULAŞILIYOR

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn katıldığı televizyon programında, aşı hedefine yaz sonunda ulaşacaklarını söyledi. Bakan Spahn “Yaz sonuna kadar hedeflenen aşı dozu kullanılacak. Yaz sonuna kadar halkın yüzde 60’ı aşı olacak” dedi. Ocak ayında 4 milyon kişinin aşı olması planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bir ülkede nüfusunun yüzde 60 ile 70’inin aşı olması durumunda hastalığın yayılmasının önlenebileceğini varsayıyor. Almanya’da BioNTech/Pfizer ortaklığının ürettiği aşının ocak ayında yapılmasına başlanması bekleniyor. Başbakan Angela Merkel, 19 Kasım’da aşı için başvuran BioNTech/Pfizer ortaklığının 29 Aralık’ta Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay alabileceğine işaret etmişti.