Bir günde 410 kişi öldü... Almanya’da neler oluyor?..

RESTORAN, kafe ve barların kapalı olduğu kısmi karantina önlemleri vaka sayısının çok yüksek hızla yayılmasını durdurdu. Ancak vakalar her gün yüksek seviyede seyrediyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günlük yeni vaka sayısı 18 bin 633 oldu. Geçen çarşambaya göre bir günlük vaka sayısı 1072 arttı. Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 410’la rekor kırdı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı toplam 14 bin 771’e yükseldi. En yüksek ölü sayısı nisan ayı ortasında 315 olarak kaydedilmişti. Enstitünün verilerine göre bugüne kadar 961 bin 320 kişi virüse yakalandı, 656 bin 400 kişi iyileşti, aktif vaka sayısı ise 290 bin 100. Vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı da kritik noktaya ulaştı. Almanya’da hastanelerdeki toplam yoğun bakım yatak sayısı 28 bin. 3 bin 777 kişi koronavirüsten yoğun bakımda yatıyor, bunun 2 bin 180’i entübe. Yoğun bakımda boş yatak sayısı ise 5 bin 946 olarak açıklandı.