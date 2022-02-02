Bir günde 208 bin yeni vaka

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Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 1227,5 olarak belirlendi. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 1 milyon 20 bin 757 olarak tespit edildi. Ülkede yoğun bakım servislerinde 20 bin 971 hastanın tedavi gördüğü, boş yatak oranının yüzde 16.6 olduğu ve hastanelerde 4 bin 13 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 83.94 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11’ini Kovid-19 hastalarının oluşturduğu, hastaların 1179’unun solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. Almanya’da halkın yüzde 74.6’sının 2 doz aşı yaptırdığı, yüzde 53’ünün ise hatırlatıcı doz yaptırdığı kaydedildi.