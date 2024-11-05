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Bir grup gencin attığı havai fişeği yangına neden oldu

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#Yangın#Londra#AVRUPADAN HABERLER
Bir grup gencin attığı havai fişeği yangına neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 18:41

Hafta sonu bir grup gencin Enfield Brimsdown’da araçlarıyla drift yaptıktan sonra ateşledikleri havai fişek bölgede bulunan Türklere ait Mondihome Londra deposunda yangına neden oldu.

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GECE 22.30’da başlayan yangını itfaiye ve polis ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alıp, söndürdüler. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Depo binasının zarar gördüğü aynı zamanda firmaya ait 2 aracın içindeki eşyalarla birlikte kül olduğu yangında, söndürme çalışması sırasında depoda da ürünler zarar gördü.

Bir grup gencin attığı havai fişeği yangına neden oldu

TESLİMATLARIN BİR KISMI İPTAL EDİLDİ
Firma, teslimatlarını erteleyip bir kısmını iptal etmek zorunda kaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen görüntüde, bölgeye gelen bir grup genç önce araçlarıyla drift yapıp; sonrasında depoyu çevreleyen bahçe demirlerinden havai fişeği ateşlemesi sonucu çevreye yayılan ateşler kısa sürede yangına dönüştü. Yangın başladıktan kısa bir süre sonra kalabalık grup hızlı bir şekilde bölgeyi terk ettikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Firma yetkilisi Ali Demirci olayın sorumlu ya da sorumlularının fotoğraf ve videolarının mevcut olduğunu, kısa sürede yakalanacaklarını umduklarını dile getirdi.

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Bir grup gencin attığı havai fişeği yangına neden oldu

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#Yangın#Londra#AVRUPADAN HABERLER

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