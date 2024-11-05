Bir grup gencin attığı havai fişeği yangına neden oldu

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GECE 22.30’da başlayan yangını itfaiye ve polis ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alıp, söndürdüler. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Depo binasının zarar gördüğü aynı zamanda firmaya ait 2 aracın içindeki eşyalarla birlikte kül olduğu yangında, söndürme çalışması sırasında depoda da ürünler zarar gördü.





TESLİMATLARIN BİR KISMI İPTAL EDİLDİ

Firma, teslimatlarını erteleyip bir kısmını iptal etmek zorunda kaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen görüntüde, bölgeye gelen bir grup genç önce araçlarıyla drift yapıp; sonrasında depoyu çevreleyen bahçe demirlerinden havai fişeği ateşlemesi sonucu çevreye yayılan ateşler kısa sürede yangına dönüştü. Yangın başladıktan kısa bir süre sonra kalabalık grup hızlı bir şekilde bölgeyi terk ettikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Firma yetkilisi Ali Demirci olayın sorumlu ya da sorumlularının fotoğraf ve videolarının mevcut olduğunu, kısa sürede yakalanacaklarını umduklarını dile getirdi.

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