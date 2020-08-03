Bir göçmen yaşam savaşı veriyor... Saldırganlar serbest

POLİS saldırının yabancı düşmanı motifli olduğunu açıklarken, savcılık, saldırganları tutuklayacak gerekçe bulunmadığını açıkladı. Neonazilerin serbest bırakılmasını eleştiren Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier (SPD) “Bu, mağdurlar için bir felaket” dedi. Yaralı göçmenin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.