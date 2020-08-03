BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
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Bir göçmen yaşam savaşı veriyor... Saldırganlar serbest
Almanya’nın Thüringen Eyaleti’ne bağlık Erfurt kentinde 3 Afrikalı göçmene saldırıp birini ağır yaralayan 12 neonazi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
POLİS saldırının yabancı düşmanı motifli olduğunu açıklarken, savcılık, saldırganları tutuklayacak gerekçe bulunmadığını açıkladı. Neonazilerin serbest bırakılmasını eleştiren Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier (SPD) “Bu, mağdurlar için bir felaket” dedi. Yaralı göçmenin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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