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Avrupa
Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Bir futbolcu, 1 yıl maaş almadan yaşar

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Bir futbolcu, 1 yıl maaş almadan yaşar
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Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak sorunlar yaşayan futbol dünyasında oyuncuların yaptıkları ve yapacakları fedakarlıklar sürekli gündeme gelirken, Boca Juniors forması giyen tecrübeli oyuncu Carlos Tevez flaş bir açıklamada bulundu.

Arjantinli oyuncu, futbolcuların maaşlarından vazgeçebileceğini belirtirken, "Bir futbolcu, 1 yıl maaş almadan yaşayabilir. Biz, sabah 6'da çocuklarını evde bırakarak işe gidip, ailesini doyurmak için akşam 7'ye kadar çalışmak zorunda olan insanların yaşadığı zorluğu yaşamıyoruz. Futbolcuların şikayet etmemesi lazım" dedi.

Kulüplerin harekete geçmesi gerektiğini de vurgulayan Arjantinli yıldız, "Kulüpler oyuncuları, her sabah idmana gelmek yerine yardıma ihtiyacı olan insanlar için yönlendirmeli. Benim ailem iyi durumda, ben yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

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