Bir fotoğrafın öyküsü

Prof. Dr. Uğur Şahin aşı projesiyle korona illetinden bunalan dünyaya umut oldu. Günlerce dünya basını Prof. Dr. Uğur Şahin’in Türkiye’den Almanya’ya uzanan göç öyküsünü ve başarısını konuştu. Tabi sosyal medya da geri kalmadı. Bugünlerde ise sosyal medyada Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında bazıları doğru bazıları yanlış birçok bilgi paylaşılıyor.

Son olarak paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğraftaki kişiler üzerine uydurma hikâyeler yazılıp çizildi. Yorumlar yapıldı

UĞUR ŞAHİN’İN AİLESİ Mİ

Fotoğrafta, Anadolu’dan Almanya’ya yeni gelmiş bir aile görülüyor. Bu ailenin Prof. Dr. Uğur Şahin’in ailesi olduğu iddia ediliyor. Sağda, yalınayak hazırolda duran çocuğun Prof. Dr. Şahin, ortada çorabının ucu delik olanın moda tasarımcısı kız kardeşi, kucaktaki küçük kızkardeşin ise diş hekimi olduğu yazılıyor. Bu çok etkileyici fotoğraf gazete olarak bizim için de önemli.

Peki bu fotoğraftaki kişiler iddia edildiği gibi gerçekten Prof. Dr. Şahin ve ailesi mi?

Bu kadar çok konuşulunca biz de fotoğrafın izini sürdük. Fotoğraf, Candida Höfer’e aitti. Ünlü bir Alman kadın fotoğrafçı olan Höfer, 1972-1979 yılları arasında işçi göçüyle Almanya’ya gelen Türklerin fotoğraflarını çekiyor. 6 yıl boyunca çektiği fotoğraflardan ‘Almanya’daki Türkler’ adıyla 1979’da bir albüm yapıyor. Albüm, evlerde, kahvehanelerde ve iş yerlerinde çekilmiş 80 fotoğraftan oluşuyor. Almanya’daki Türkler adlı fotoğraf dizisi Madrid’te Museo Reina Sofia Müzesi’nde ve birçok sergide sergileniyor. Fotoğraflardaki kişiler hakkında herhangi bir bilgi ya da isim yer almıyor.

İŞTE DOĞRUSU

Sosyal medyada Prof. Uğur Şahin’in ailesi olarak sunulan fotoğraf, ünlü ‘ArtReview’ sanat dergisinde de yayımlanıyor. 1944 doğumlu Candida Höfer halen hayatta. Kendisine bir mail yazarak, adı geçen fotoğrafla ilgili bilgi rica ettim. Hemen cevap verdi: “Aileyi hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla aile fotoğrafı çekmeden kısa bir süre önce Almanya’ya gelmişti. Fotoğrafı Düsseldorf’ta çektim. Çok misafirperver bir aileydi. Çektiğim fotoğraflardaki kişilerin adları yayınlanmadı.”

Fotoğrafa açıklığı ise DiasporaTürk getirdi. Ailenin hikâyesini daha önce paylaştıklarını açıklayan DiasporaTürk’e göre fotoğrafın Prof. Dr. Şahin ailesiyle uzaktan, yakından bir ilgisi yok. Ayrıca fotoğraftaki ailenin torunu da arayıp bilgi vermiş. Aile Aksaraylı. Baba 1965’te işçi olarak Almanya’ya gelmiş. Prof. Dr. Şahin olduğu iddia edilen erkek çocuk torna tesviye ustası, büyük kız servis elemanı, en küçük kız diş hekimi, çorabı delik olan ortanca kız ise bugün bir moda tasarımcısı.

Twitter hesabından fotoğrafı paylaşlaşan DiasporaTürk, altına da bu mesajı yazdı: “Bugün birçok yerde fotoğraftaki erkek çocuğunun Prof. Dr. Uğur Şahin olduğuyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Ailenin hikâyesini daha önce paylaşmıştık. O çocuk büyüdü ve torna-tesviye ustası oldu. Bu, onu kimseden daha az önemli yapmıyor. Ailenin anısına saygı duyulması ümidiyle...”

Sosyal medya böyle bir şey. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.