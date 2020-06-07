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Hürriyet
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Avrupa
Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Bir evini gurbetçilere açtı

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Bir evini gurbetçilere açtı
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Gümüşhane’nin Bağlarbaşı Mahallesi muhtarı Ahmet Aykutan (78), yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçi hemşerilerinin kalacak yer sorunu yaşadığını fark etti. Gelenlerin aile evlerinin kalabalık olduğunu öğrenen Aykutan, hemşerilerinin kalacak yer sorunu yaşaması üzerine bir evini ücretsiz tahsis etmeye karar verdi.

HEMŞERİLERİNİN memleketlerinde yaz tatilini geçirmek istediğini ancak konaklama sorunu nedeniyle gelemeyenler olduğunu söyleyen Ahmet Aykutan, şunları söyledi: “Sıla hasreti çeken ama konaklama sorunu nedeniyle gelemeyen hemşerilerime yaz tatili boyunca evimi ücretsiz tahsis edeceğim. Hepsinin sıla hasreti çektiğini biliyor ve duyuyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Bu kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istedim. Ev kurulu, eşyalı, iki oda bir salon, hiçbir eksiği veya sorunu yok. Anahtarlarını vereceğim ve kalacaklar.”

Bir evini gurbetçilere açtı

Bir evini gurbetçilere açtı

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