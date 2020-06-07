Bir evini gurbetçilere açtı

HEMŞERİLERİNİN memleketlerinde yaz tatilini geçirmek istediğini ancak konaklama sorunu nedeniyle gelemeyenler olduğunu söyleyen Ahmet Aykutan, şunları söyledi: “Sıla hasreti çeken ama konaklama sorunu nedeniyle gelemeyen hemşerilerime yaz tatili boyunca evimi ücretsiz tahsis edeceğim. Hepsinin sıla hasreti çektiğini biliyor ve duyuyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Bu kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istedim. Ev kurulu, eşyalı, iki oda bir salon, hiçbir eksiği veya sorunu yok. Anahtarlarını vereceğim ve kalacaklar.”