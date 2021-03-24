BAK 07'den altyapıya büyük yatırım

Kulüp Başkanı Mehmet Ali Han’ın girişimiyle kazandırılan yeni ışık sisteminin açılış törenine Kuzey Alman Futbol Federasyonu Başkanı Hermann Winkler, Berlin Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Schulz, Berlin Mite ilçe Belediyesi Spordan sorumlu müsteşarı Alexander Dzembirtzki ile belediye meclisi üyesi Carsten Spalek katıldı. Mehmet Ali Han, korona salgını nedeniyle futbol dünyasının büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve demotive olduğunu belirtti. Kulüp olarak futbolcularının motivasyonlarını yüksek tutmak için hedeflerini her zaman büyüttüklerini kaydeden Han, "Işıklandırma sayesinde akşam maçlarını ve antrenmanlarımızı kendi sahamızda yapabileceğiz. Ancak en önemlisi bu yeni ışık sistemi sayesinde üçüncü lig lisansı almamız için önemli bir kriteri daha yerine getirmiş olduk" dedi. Han, bir sonraki aşamada ise yine 3.lige çıkmak için gerekli alt yapı kriterlerinden olan alttan ısıtmalı çim saha sistemine geçeceklerini söylerken "Hedefimiz üçüncü lig. 3.lige çıktıktan sonra orada kalıcı olmayı ve sonra 2.lige lige yükselmeyi hedefliyoruz“ diye konuştu.





