Bir defaya mahsus bir aylÄ±k giriÅŸ hakkÄ±nÄ±z var

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YURT dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik olma koÅŸulundaki 185 gÃ¼n ÅŸartÄ±, kiÅŸinin kesintili veya kesintisiz son bir yÄ±lÄ±n toplamda 185 gÃ¼nden fazlasÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmiÅŸ olmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu ÅŸartÄ±n Avrupaâ€™da yaÅŸayan emekli TÃ¼rklerde aranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da geÃ§en haftaki yazÄ±mda belirtmiÅŸtim. Peki, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bir yÄ±lÄ±n toplamÄ±nda 185 gÃ¼nden, yani altÄ± aydan fazla bir sÃ¼re yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye gÃ¼mrÃ¼ÄŸÃ¼ne geldiÄŸinde fark eden izinciler ne yapacaklar? YabancÄ± plakalÄ± arabalarÄ±yla tekrar geldikleri Ã¼lkeye geri mi dÃ¶necekler, ya da bu gibi durumlar iÃ§in istisnai uygulamalar var mÄ±? Ä°ÅŸte bu sorunun cevabÄ±nÄ± meraklÄ± okurlarÄ±mÄ±z iÃ§in araÅŸtÄ±rdÄ±k.

KÄ°MLER YARARLANABÄ°LÄ°R?

Hemen mÃ¼jdeli bir haber verelim. Bu gibi durumda bulunanlarÄ±n gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda maÄŸdur olmamalarÄ± iÃ§in istisnai bir uygulamanÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu belirtelim. Daha Ã¶nce taÅŸÄ±tla yapÄ±lan giriÅŸlerde verilen sÃ¼renin tamamÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik olma koÅŸulundaki 185 gÃ¼n ÅŸartÄ±nÄ±n saÄŸlanmamasÄ± durumlarÄ±ndan birinin veya her ikisinin birlikte mevcut olmasÄ± halinde, Avrupa BirliÄŸi, Avrupa Serbest Ticaret BirliÄŸi ile BÃ¼yÃ¼k Britanya ve Kuzey Ä°rlanda BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerinde ikamet eden kiÅŸilerin bu Ã¼lkelerde adlarÄ±na kayÄ±tlÄ± taÅŸÄ±tlarÄ±na bir ay sÃ¼re verilir.

BÄ°R AYLIK SÃœRE TEK SEFERDE KULLANILABÄ°LÄ°R

Bu sÃ¼re TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ esnasÄ±nda verilir ve tek seferde kullanÄ±lÄ±r. HÃ¢lihazÄ±rda taÅŸÄ±tÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™de bulunanlar ile TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸ yapÄ±lmak istenilen tarihten geriye doÄŸru 365 gÃ¼n iÃ§erisinde sÃ¶z konusu bir aylÄ±k sÃ¼re verilmiÅŸ kiÅŸiler bu haktan faydalanamaz. Bir aylÄ±k sÃ¼reden yararlanacaklarÄ±n, Avrupa BirliÄŸi, Avrupa Serbest Ticaret BirliÄŸi ile BÃ¼yÃ¼k Britanya ve Kuzey Ä°rlanda BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerine ait pasaport, kimlik, oturum izni ve benzeri evrak ile ikametlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

YABANCI TAÅžITI KÄ°MLER KULLANABÄ°LÄ°R?

* YabancÄ± plakalÄ± taÅŸÄ±tlar; taÅŸÄ±t programÄ±na kaydÄ± yapÄ±lan izin hak sahibi, bu kiÅŸinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik eÅŸi, anne-babasÄ± ve Ã§ocuklarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±labilir.

* Acil durumlar hariÃ§ izin hak sahibi araÃ§ iÃ§inde bulunsa dahi yukarÄ±da belirtilen kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda taÅŸÄ±tÄ±n kullanÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

* Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik olma koÅŸulunu saÄŸlamayan anne, baba, eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± yabancÄ± plakalÄ± taÅŸÄ±tlarÄ± kullanamaz.

* TaÅŸÄ±tÄ± kullanacaklarÄ±n, izin hak sahibinin eÅŸi, anne-babasÄ± veya Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda ikamet ettiklerini ispatlayÄ±cÄ± belgeleri (vukuatlÄ± nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸi, pasaport vb.) yanlarÄ±nda bulundurmasÄ± gerekmektedir. Yol denetimlerinde bu durumu belgeleriyle ispat edemeyenlerin araÃ§larÄ± trafikten men edilerek gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¼mrÃ¼ÄŸe teslim edilecektir.

* YukarÄ±da sayÄ±lanlar haricinde izin hak sahibi dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler taÅŸÄ±tÄ± vekaletnameleri olsa da kullanamaz. Ä°zin hak sahibi dÄ±ÅŸÄ±nda taÅŸÄ±tÄ± kullanmak iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™den veya yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ vekaletnameler geÃ§ersizdir. Yol denetimlerinde bu durumun tespiti halinde taÅŸÄ±t trafikten men edilerek gerekli iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¼mrÃ¼ÄŸe teslim edilecektir. AyrÄ±ca bu ÅŸekilde aracÄ± haksÄ±z kullanan ve kullandÄ±ranlar hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± para cezasÄ± uygulanacaktÄ±r.

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TAÅžITSIZ YURT DIÅžINA Ã‡IKILABÄ°LÄ°R MÄ°?

TaÅŸÄ±tÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de bÄ±rakarak yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in en yakÄ±n gÃ¼mrÃ¼k idaresine baÅŸvurulmak suretiyle aÅŸaÄŸÄ±daki iÅŸlemlerden birinin yapÄ±lmasÄ± gerekir:

* TaÅŸÄ±tÄ±n gÃ¼mrÃ¼k idaresine teslim edilmesi,

* TaÅŸÄ±tÄ±n baÅŸka birisi tarafÄ±ndan kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten taahhÃ¼tnamenin en yakÄ±n gÃ¼mrÃ¼k idaresine mÃ¼racaat edilerek veya e-Devlet Ã¼zerinden www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan â€˜Yurt DÄ±ÅŸÄ±na TaÅŸÄ±tsÄ±z Ã‡Ä±kÄ±ÅŸlarda TaahhÃ¼tname Verme ve KaldÄ±rmaâ€™ hizmeti kullanÄ±larak da verilmesi.

* GÃ¼mrÃ¼k idaresine teslim edilen taÅŸÄ±tÄ±n sÃ¼resi durur, taahhÃ¼tname ile Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda ise sÃ¼re iÅŸlemeye devam eder.

* TaahhÃ¼tname verildiÄŸi durumda taÅŸÄ±tÄ±n gÃ¼mrÃ¼k idaresine beyan edilen adreste park halinde bulunmasÄ± gerekmekte olup taÅŸÄ±t sahibinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik eÅŸi, Ã§ocuklarÄ±, anne ve babasÄ± dahil taÅŸÄ±tÄ±n kullanÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

* Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda taÅŸÄ±tÄ±n gÃ¼mrÃ¼k idaresine teslim edilmediÄŸi veya taahhÃ¼tname verilmediÄŸinin pasaport iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda tespit edilmesi halinde izin hak sahibi gÃ¼mrÃ¼k idaresine yÃ¶nlendirilecektir. Bu sebeple herhangi bir maÄŸduriyet yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taÅŸÄ±tsÄ±z olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmadan Ã¶nce en yakÄ±n gÃ¼mrÃ¼k idaresine baÅŸvurulmasÄ± veya e-Devlet Ã¼zerinden taahhÃ¼tname verilmesi gerekmektedir.

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* YabancÄ± plakalÄ± taÅŸÄ±t, geÃ§erli bir vekÃ¢letname yoluyla yurt dÄ±ÅŸÄ± edilebilir.* VekÃ¢letname ile taÅŸÄ±tÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± edilebilmesi iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki koÅŸullarÄ±n tamamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerekiyor:* GeÃ§erli bir vekÃ¢letnamenin ibrazÄ±,* TaÅŸÄ±tÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± edecek kiÅŸinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik olmasÄ±,* VekÃ¢let veren ve vekÃ¢let alan kiÅŸilerin gÃ¼mrÃ¼k idaresine birlikte mÃ¼racaatÄ± (elÃ§ilik, konsolosluk veya noter onaylÄ± vekÃ¢letnamenin ibrazÄ± durumunda ise vekÃ¢let alan kiÅŸinin gÃ¼mrÃ¼k idaresine mÃ¼racaatÄ± yeterlidir).* Vekaletname ile yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacak taÅŸÄ±tlarÄ±n iÅŸlemleri, haklÄ± sebeplerin haricinde taÅŸÄ±tÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na son Ã§Ä±kÄ±ÅŸ tarihinden 15 gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±lÄ±r.

HAZÄ°RAN AYINDA NELER DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR?

ALMANYAâ€™da bu aydan itibaren yine bir dizi yenilikler yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Demiryolu ile sÄ±k sÄ±k seyahat edenlerin abone olduÄŸu Bahncard, artÄ±k sadece dijital formda satÄ±ÅŸa sunulacak. AyrÄ±ca, Almanyaâ€™da yaÅŸayan baÅŸta TÃ¼rkler olmak Ã¼zere milyonlarca gÃ¶Ã§meni ilgilendiren yeni Alman VatandaÅŸlÄ±k YasasÄ± Reformu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. BazÄ± eyaletlerde yaz tatili baÅŸlayacak ve kablolu televizyon iÃ§in ek maliyet ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± sona eriyor. Yeni ayda bu Ã¼lkede yaÅŸayan herkesi bunlar ve daha fazlasÄ± bekliyor. DevamÄ±nÄ± gelecek hafta okuyabilirsiniz.