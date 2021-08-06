‘Bir damla da sen ol’ kampanyası!

CHP Berlin Birliği Derneği de Berlin’de ve Almanya genelinde yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, mağdurlar için bağışta bulunmalarını istedi. CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, “Yangınları bizde büyük bir üzüntüyle ve endişeyle takip ettik. Özellikle binlerce köylümüz, evlerinden oldu. Yangınların sönmesinden sonra bu insanların acil desteğe ihtiyaçları olacak. Biz de CHP Berlin Birliği olarak bir damla da olsa katkı vermek istiyoruz. Bölgedeki yerel yöneticilerle görüşerek doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde yardımda bulunacağız. Hiçbir siyasi beklenti olmadan başlattığımız yardım kampanyasına insanlarımızı katılmaya, destek vermeye davet ediyoruz. Sadece bizim kampanyaya değil doğrudan kendileri veya başka organizasyonların üzerinden de destek verebilirler. Önemli olan zor durumda olan bu insanlara bir nebze de olsa katkı sağlayabilmektir” dedi.