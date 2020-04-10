Aston Villa’nın genç yıldızı Murphy evinin camını kırdı!
Corona virüsü salgını nedeniyle zamanını evde geçiren Aston Villa'nın yıldızı Murphy bahçede top oynarken evin camını kırdı.
Aston Villa’nın genç yıldızı Rushian Hepburn-Murphy evinin bahçesinde futbol oynamaya kalkınca başına iş açtı.
Corona virüsü nedeniyle futbolun durduğu İngiltere’de kendisini eve kapatan 21 yaşındaki Rushian Hepburn-Murphy zaman geçirmek için futbol topunu alarak evinin bahçesine çıktı.
Evinin duvarına karşı top sektirmeye başlayan Murphy o anları kameraya kaydederken hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.
Ayağının ayarını biraz fazla kaçıran genç oyuncu üst kattaki pencerenin camını kırdı. Büyük bir şok yaşayan Murphy camın kırıldığı o an ellerini başının arasına alarak dona kaldı.
CAMI DEĞİŞTİRECEK KİMSEYİ BULAMADI
Bu anları Instagram hesabından paylaşan Murphy camı değiştirecek kimseyi bulamadığını söyledi. Aston Villa’nın yıldızının paylaştığı o videonun altına takımdan bir çok kişi gülen emojiler atarak ‘Teşekkürler dostum bu hafta en çok güldüğüm an oldu’ yorumları bıraktı.
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