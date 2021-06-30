Bir çocuğun masrafı 763 euro!

ARAŞTIRMA sonucuna göre çocuğun yaşı büyüdükçe masraflar da artıyor. 2018 yılı verilerine göre hazırlandığı belirtilen aile raporunda üç kişilik bir hane gelirinin ortalama olarak yüzde 21’inin çocuk masraflarına gittiği ifade ediliyor. Bir çocuğa harcanan masrafların 2013 yılında ortalama olarak 660 euro olduğu tuttuğuna işaret edilen raporda, özellikle temel giderlerde fiyat artışı yaşanmış olduğu belirtiliyor.



YAŞ İLERLEDİKÇE MASRAF ARTIYOR

Diğer yandan raporda yaş ilerledikçe çocuk için harcanan giderlerin yükseldiği, ancak çocuk sayısına göre de, çocuk başına daha az masraf çıktığı vurgulandı. Tek çocuk için ortalama 763 euro masraf yapılırken, iki çocukta bu toplam 1276 euro, üç çocukta ise 1770 euro olarak belirlendi. 12-18 yaş aralığındaki yetişkin çocuklar için ise genel masrafın ortalama olarak aylık 953 euro tuttuğu kaydedildi.