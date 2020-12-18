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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Bir bavul dolusu parayı alıp kaçtılar

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Bir bavul dolusu parayı alıp kaçtılar
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bu hafta içinde ikinci kez para taşıma aracı soyuldu. İlk soygun salı sabah saatlerinde Schöneberg semtindeki gerçekleşmişti. Mobilya mağazası IKEA’ya ait parayı taşıyan araç soyulurken, bu kez Treptow semtinde bir alışveriş merkezindeki iş yerlerinin parasını taşıyan araç hedef alındı.

EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saatlerinde Treptow isimli alışveriş mağazasının önünde para yüklenen araca yaklaşan soyguncular, silahla sürücüyü ve koruma görevlisini tehdit etti. Ardında da araçta bulunan bir bavul dolusu parayı yanlarına alarak kaçtılar. Olay yerine özel kuvvetlere mensup 70 polis sevk edildi. Çevredeki çok sayıda sokak polis ekipleri tarafından tutuldu. Ancak soyguncular yakalanamadı. Salı günü gerçekleştirilen soygun ile ilgili de şimdiye kadar yakalanan olmadı.

Bir bavul dolusu parayı alıp kaçtılar

 

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