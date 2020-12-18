Bir bavul dolusu parayı alıp kaçtılar

EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saatlerinde Treptow isimli alışveriş mağazasının önünde para yüklenen araca yaklaşan soyguncular, silahla sürücüyü ve koruma görevlisini tehdit etti. Ardında da araçta bulunan bir bavul dolusu parayı yanlarına alarak kaçtılar. Olay yerine özel kuvvetlere mensup 70 polis sevk edildi. Çevredeki çok sayıda sokak polis ekipleri tarafından tutuldu. Ancak soyguncular yakalanamadı. Salı günü gerçekleştirilen soygun ile ilgili de şimdiye kadar yakalanan olmadı.