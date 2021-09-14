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GeriAvrupa Bir balon, 300 bin haneyi elektriksiz bıraktı
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.09.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Bir balon, 300 bin haneyi elektriksiz bıraktı

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Bir balon, 300 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Almanya’da Dresden kenti ve çevresinde bir balonun neden olduğu geniş çaplı elektrik kesintisi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, balonun, pazartesi yerel saatle 14.00 civarında Dresden’de bir trafo merkezinde kısa devreye neden olduğunu açıkladı. Kısa devre, kent ve çevresinde hastaneleri, tramvayları, fabrikaları ve yaklaşık 300 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açtı. Kesinti sırasında onlarca kişi neredeyse bir saat asansörlerde mahsur kaldı. Elektrik dağıtım şirketi SachsenEnergie Sözcüsü Claudius Rokosch, balonun, elektrik kablolarının yakınında balon uçurulmamasına yönelik açık uyarının yer aldığı trafo merkezinde bulunduğu bildirdi.

Bir balon, 300 bin haneyi elektriksiz bıraktı


Dresden polisi sözcülerinden Thomas Geithner, soruşturmayı yürüten müfettişlerin henüz balonun bölgede kasıtlı olarak uçurulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlamadığını söyledi. Geithner, “Şu an en iyi ihtimalle dikkatsizlik veya sadece bir tesadüf olduğu varsayımı üzerinde çalışıyoruz” derken, bunun siyasi amaçlı bir saldırı olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

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