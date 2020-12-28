‘Bir arada yaşamak çok güzel ama...’

SALGININ başından bu yana vatandaşlara aralıksız hizmet verildiğini belirten Başkonsolos Yücekök, şunları söyledi: “Sıkı önlemler aldık. Temizlik, maske ve mesafe kuralını çok sıkı uyguluyoruz. Hem çalışanlarımız hem de işlem için başkonsolosluğa gelen vatandaşlarımız azami şekilde kurallara uyuyor. Binanın fiziki alanını maksimum kullanıyoruz. Bina içinde yeni alanlar da yaratıyoruz. Ultraviyole ışınlar geceden sabaha kadar bina içinde virüsleri etkisiz hale getiriyor. Bu ışınlar çok güçlü olduğu için binada hiç kimsenin olmadığı anda çalışmaya başlıyor. Virüsün dış zarını kırıyor. İnsanların yokluğunda yüzeylere tatbik ediliyor. Şimdiye kadar ciddi faydasını gördük.”

‘10 DAKİKA ÖNCE GELİN’

“Randevuyla çalışıyoruz. Binanın içinde kimseyi bekletmek istemiyoruz. Vatandaşın işlemini en hızlı şekilde tamamlayarak beklemesini önlüyoruz. Azami gayret gösteriyoruz. Vatandaşlardan ricamız, randevusundan 10 dakika önce gelmesi ve mümkünse refakatçi olmadan gelmesi. Berlin’deki yoğun vaka sayılarına rağmen vatandaşların mağdur olmamaları için her türlü işlemlerini sonuçlandırdık. Biz önlemleri alsak bile virüsün bulaşma tehlikesi var. Nikâhlarda da sayıyı düşük tutuyoruz. Nikâh kıyan memur, gelin, damat, anne ve babalar ile nikah şahitlerini içeri alınıyor. Nikâhı kıyılacaklara sosyal medya üzerinden canlı yayın yapma olanağı tanıyoruz. Böylece törene katılamayanlar bulundukları yerde internet üzerinden mutluluğa ortak olabiliyor.”

‘ÖLÜMLER ÇOK ARTTI’

“Salgının ilk başladığı mart ve nisan aylarında ölen vatandaşımız oldu. Mayıs ayı sonuna kadar 27 kişiyi kaybettik. Yaz aylarında neredeyse durdu. Ancak ekim, kasım ve aralık aylarında çok artış oldu. Katlanarak çoğaldı. Ölümlerin artmasında sosyal yapının da önemi var. Bizim insanlarımız bir arada yaşıyor. Aynı apartmanda kardeşler ve akrabalar birbirine yakın yaşamayı tercih ediyor. Elbette bu çok güzel, olumlu bir durum. Ama salgın sırasında maalesef olumsuz bir hal aldı. Yakın temasta olunduğu için ağırlıklı olarak gençler büyüklere salgını bulaştırıyor. Bu salgın hayatımızı etkilemeye devam edecek. Aşının yaygın olarak kullanımı sonrası hayat normale dönebilecek. Almanya’da kullanılmaya başlandı. Bu önemli bir gelişme. Ancak bir süre daha sıkı önlemler alıp temas sayısını düşürmemiz lazım. Bunun için vatandaşların belirlenen kurallara uyması çok önemli. Türkiye’de aşı gelişimi üzerinde çalışmalar sürüyor. Umarım oradan da güzel haberler gelir ve bizler normal hayatımıza döneriz.”

Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler arasında koronavirüs kaynaklı ölenlerin tam sayısı bilinmiyor ancak 1100 civarında olduğu sanılıyor. Berlin’de ise bu rakamın 130 olduğu belirtiliyor.