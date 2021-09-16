Bir anda parlayan yıldız intihal ve yanlış beyanla söndü!

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YEŞİLLER’in Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck, 19 Nisan 2021 tarihinde Berlin’de basın mensuplarının karşısına çıktı. Robert Habeck, Yeşiller’in başbakan adayının Annalena Baerbock olduğunu ilan etti. Aslında bu bekleniyordu. Çünkü Yeşiller’in tüzüğüne göre kadınların yeri hep ilk sıradadır. Annalena Baerbock, başbakan adaylığı resmen ilan edildikten sonra mikrofonu eline alıp, “Bugün partimiz için yeni bir fasıl başlıyor. İyi yaparsak bu bizim ülkemiz için de iyi olacaktır” dedi.

İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Annalena Baerbock’un başbakan adaylığının ilan edilmesiyle birlikte Yeşiller’in oy oranı da yükselişe geçti. O günlerde yapılan kamuoyu yoklamaları Yeşiller’in toplam oyların yüzde 26’sını alarak seçimlerden en güçlü parti olarak çıkacağını gösterdi. Annalena Baerbock’un başbakan olmasını isteyenlerin oranı da yüzde 40’lara çıktı.

BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Almanya’da Yeşiller’li ilk Eyalet Başbakanı olarak tarihe geçmeyi garantileyen Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, o günlerde beklenmedik bir çıkış yaptı. Günlük gazetelerden Stuttgarter Zeitung’a bir demeç veren Kretschmann, pandemiye karşı verilen mücadelede başarılı olabilmek için yurttaşların özgürlüklerinin kısıtlanabileceğini söyledi. Sınırsız özgürlükten yana olan Yeşiller’in politikasıyla örtüşmeyen bu yaklaşım partiye zarar vermeye başladı. Hatta bazı çevreler tarafından bu iki gelişme ‘Baerbock’a içten darbe’ olarak nitelendirildi.

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PİŞMAN OLDU

Başlarda “Annalena Baerbock aday olmak isterse öncelik onun” diyerek ekran karşısında her şeyin güllük gülistanlık bir atmosferde geçtiği havası yansıtan Habeck, kısa süre sonra Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, “Hiçbir şeyi bu Cumhuriyet’e başbakan olarak hizmet etmekten daha fazla istememiştim. Ama bu seçim kampanyasından sonra bunu yapamayacağım. Bu yüzden bugün benim siyasi hayatımın en acı verici günü” diyerek, adaylıktan feragatın hiç de kolay olmadığını itiraf etti. Tabii bu durum da seçmenlerin kafasını karıştırdı.

YANLIŞ VERİLER

Yeşiller’in ilk sıraya yerleştiği günlerde Annalena Baerbock’un özgeçmişinde doğru olmayan bazı verilerin yer aldığı ortaya çıktı. Örneğin ‘German Marshall Fund’ gibi bazı yardım kuruluşların üyesi olduğuna yer verdiği halde, bunların doğru olmadığı belirlendi. Tabii bu yüzden ciddi bir güven kaybı yaşanmaya başladı. Aynı günlerde, vergilerini ödediği halde, Annalena Baerbock’un partisinden aldığı ikramiyeleri ve ek gelirleri Federal Meclis’e bildirmediği de ortaya çıktı. Bu da Baerbock’a güvenin daha da azalmasına yol açtı.

İNTİHAL SUÇLAMALARI

Annalena Baerbock, 17 Haziran 2021’de “Şimdi. Ülkemizi Nasıl Yenileyeceğiz” başlıklı kitabını tanıttı. Bireysel tecrübelerinin yanı sıra politik hedeflerini de içeren bu kitabında Baerbock’un kaynak göstermeden başka kitaplardan veya yayınlardan alıntılar yaptığı ortaya çıktı. İntihal yaptığı suçlamaları üzerine hem Annalena Baerbock’a hem de Yeşiller’e destek birden dibe vurdu. Son dönemlerdeki kamuoyu yoklamalarında yüzde 26-28’le ilk şurada yer alan Yeşiller yüzde 18’lere düştü. Annalena Baerbock’’un özür dilemesi yetmedi. CDU/CSU ise yüzde 25’le ilk sıraya yükseldi.

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POTSDAM’DA BAERBOCK-SCHOLZ YARIŞACAK

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Brandenburg eyaletinin başkenti ikamet eden Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock ile SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, doğrudan aday olarak en fazla oyu alarak Federal Meclis’e girebilmek için yarışacak. Aynı seçim bölgesinde FDP’nin eski Genel Sekreteri Linda Teuteberg de seçmen desteğini almak için mücadele edecek.

KİMDİR BU ANNALENA BAERBOCK

Annelana Baerbock 15 Aralık 1980’de Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de dünyaya geldi. Sosyolog bir anne ve makine mühendisi bir babanın çocuğu olan Annelana Hannover’e yakınlarında bir çiftlikte büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Hannover’de yaptı. 2000-2004 yıllarında Hamburg Üniversitesi’nde Politik Bilimler okudu. 2004-2005 yıllarında da London of Economic’de (LSE) hukuk dalında master yaptı. Öğrencilik döneminde Yeşiller Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Elisabeth Schrödter’in Brüksel ve Strasbourg’daki bürolarında çalıştı. 2008-2009 yıllarında da Yeşiller Federal Meclis Grubu dış ve güvenlik politikası uzmanı olarak Berlin’de görev yaptı. 2005 yılında Yeşiller’e üye oldu ve 2009 yılında Yeşiller Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’na getirildi. 2013 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 2018 yılında da Yeşiller Eş Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi hâlâ sürdürüyor.

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İYİ BİR ANNE

Annalena Baerbock, 2007 yılında Yeşiller’in genel merkezinde ekonomi kuruluşları ile parti yönetimi arasında iletişimden sorumlu Daniel Holefleisch ile evlendi. Çiftin 10 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğu var. Baerbock-Holefleisch çifti Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da yaşıyor. Baerbock, bu ülkede annelerin her türlü görevi ve işi yapma şansına sahip olması gerektiğini savunuyor. Başbakan olsa bile “Ben anne olarak kalacağım. Çünkü çocuklarım benim evimin ve kalbimin nerede olduğunu çok iyi biliyorlar” diyor. Eşinin de hem çocuklarıyla yakından ilgilendiğini ve ev işlerinin büyük bir bölümünü üstlendiğini de.

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SAVAŞ MUHABİRİ

Annalena Baerbock öğrenciliği döneminde bir süre günlük gazetelerden Hannoversche Allgemeine Zeitung’da muhabir olarak da çalıştı. Daha sonra verdiği bir demecinde, gençken bahçıvan ve savaş muhabiri olmak istediğini söyledi. Balkan Savaşı’nın kendisini çok etkilediğini ve savaş bölgesinden haber vermeyi çok istediğini dile getirdi.

ATOM KARŞITI GÖSTERİLERE KATILDI

Annalena Baerbock daha küçük yaştayken anne ve babasıyla birlikte nükleer silahlanmaya ve Almanya’ya atomlu silahların konuşlandırılmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılmış. Silahlanmaya karşı o zamandan beri kararlı bir biçimde politik mücadele vermeyi de hâlâ sürdürüyor.

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TRAMPOLİN YARIŞÇISI

Annalena Baerbock gençliğinde Almanya adına trampolin yarışlarına katıldı. Toplam 3 bronz madalya kazandı. 1994 yılında Portekiz’de düzenlenen Dünya Gençlik Trampolin Oyunları’nda Almanya’yı temsil etti. Gençliğinde futbol da oynadı.

Yeşiller’in seçim programı:

İKLİM VE ÇEVRE ÖNCELİKLİ

Yeşiller’in seçim programında, iklim ve çevre korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulanıyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için şimdiden daha kararlı önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunun altı çizilen programda şunlar yer alıyor:

* Sera gazının 2030 yılına kadar 1990 yılındaki oranla yüzde 70 azaltılması.

* Otoyollarda en fazla 130 km. hız yapılmasına izin verilmesi.

* Maden ocaklarının tamamen kapatılmasının 2038 yerine 2030’a öne çekilmesi.

* 2030 yılından itibaren çevre ve hava kirliliği yaratan mazotlu ve benzinli araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi.

* Emisyonsuz, yani elektrikli otomobil alacaklara devlet yardımı yapılması.

DAHA GÜÇLÜ AB

Yeşiller’in seçim programında, demokrasinin ve AB’nin güçlendirilmesine özellikle önem verilmesi de yer aldı. Demokrasinin güçlendirilmesi için seçimlerde oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi önerildi. AB genelinde dijitalleşmenin, iklim korunmasının, araştırmaların ve eğitimin desteklenmesi için plastik sanayi ile dev dijital şirketlerinden ek vergi alınması da. AB para birimi euronun uluslararası düzeyde ödeme birimi olarak kullanılması için zaman geçirmeden gereken girişimlerde bulunulması da. Ayrıca Europol’un (Avrupa Polis Ofisi) Avrupa Kriminal Dairesi’ne dönüştürülmesi ve bir Avrupa Polis Timi oluşturulması da.

GÖÇ VE UYUM

Yeşiller’in programında, Alman Bertelsmann Vakfı’nın bir araştırmasına göre önümüzdeki 10 yılda Almanya’da çalışma çağındakilerin sayısında 16 milyon civarında düşüş olacağı hatırlatılırken, bu açığın kapatılması için ülkenin her yıl 260 bin göçmene ihtiyacı olacağında vurgulandı. İleride güç durumda kalınmaması için yurt dışından ‘yetenekli kartı’ ile gençlerin, kalifiye elemanların ve düz işçilerin Almanya’ya gelmelerinin kolaylaştırılması önerildi. Bu öneriler arasında şunlar yer aldı:

* Bir Göç Komisyonu oluşturulsun ve bu komisyon her yıl Federal Meclis’e kaç elemana ihtiyaç duyulduğunu bildirsin.

* Kalifiye yabancıların ‘Yetenekli Kartı’ veya puan sistemi yöntemiyle önceden işyeri bulma koşulu aranmadan Almanya’ya gelmelerine izin verilsin.

* Almanya’da 5 yıl yaşayanlara Alman vatandaşlığına geçme ve çifte vatandaşlık hakkı tanınsın.

* Yurt dışından gelecek ‘yeni göçmenlerin’ uyum sağlamalarının kolaylaştırılması için ücretsiz Almanca dil kurslarına katılmalarına önem verilsin.

VARLIK VERGSİ ARTIRILSIN

* Yılda 100 bin euronun üzerinde kazanan tek kişiler ile 200 bin eurodan fazla kazanan çiftlerden yüzde 45 vergi alınsın.

* Bu oran 250 bin eurodan fazla kazanan tek kişiler ve 500 bin euronun üzerinde kazanan çiftler için yüzde 48’e yükseltilsin.

* Dar gelirlilerden alınan vergi oranı ise düşürülsün.

* Hartz IV olarak bilinen sosyal yardım yerine hiç geliri olmayanlara ‘garanti güven’ ödemesi yapılsın.

* Çocuk parası yerine çocuk başına daha fazla ‘çocuk temel güvencesi’ ödemesi yapılsın.

* Asgari saat ücreti 12 euroya yükseltilsin.

* Almanya genelinde kira artışı sınırlandırılsın ve yılda en çok yüzde 2.5 oranında artışa izin verilsin.