Bir anda AfD’lilerin arasında kaldı

Freiburg hastanesinde ameliyat edilen 47 yaşındaki Gümüşhaneli Ramazan Mercan’ın hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Kamyon şoförlüğü yapan iki çocuk babası Mercan, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Cumartesi günü bir İtalyan arkadaşımla gezerken kalabalığın ortasında kaldık. AfD’liler ve karşıt göstericiler sloganlar atıyordu. AfD’li grup bir anda benim üzerime çullandı. Ne olduğunu anlamadım bile, gözümü hastanede açtım. Çene kemiğimden ameliyat oldum. Beyin travması geçirdim. Allah’tan polis yakındaydı, yoksa bizi oradan sağ çıkarmazlardı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Beni bu hale getiren AfD’lileri mahkemeye vereceğim.”