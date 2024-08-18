Bir an önce yasaklansın!

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ALMANYA’da son yıllarda bıçaklı saldırıların artması ve her gün ortalama 60-70 bıçaklı saldırı meydana gelmesi üzerine insanların yanlarında bıçak bulundurmalarının yasaklanması, hatta başta tren ve metro istasyonları olmak üzere bazı bölgelere ‘bıçak yasağı’ getirilmesi tartışmaları yoğunlaştı. Federal Kriminal Dairesi’nin verilerine göre Almanya genelinde 2021 yılında 10 bin 101, 2022’de 12 bin 355 ve geçen yıl da 13 bin 844 bıçaklı saldırı saptandı. Geçen yılki bıçaklı saldırılarda 8 bin 951 kişi yaralandı. Almanların çok büyük bir bölümü ise özellikle tren ve metro istasyonları, havalimanları, büyük alış-veriş merkezlerinde insanların yanlarında bıçak bulundurmalarının yasaklanmasını istiyor.

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‘SOMUT ÖNLEMLER ALINMALI’

Tartışmaların yoğunlaşması üzerine Federal İçişleri Bakanlığı yasalarda değişiklik için harekete geçti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şu anda geçerli yasalara göre insanların yanlarında 12 santimetre uzunluğuna kadar bıçak bulundurmalarına izin verildiğini hatırlatırken, bu uzunluğun 6 santimetre ile sınırlandırılacağını, tehlikeli sustalı bıçakları taşınmasını ise tamamen yasaklayacaklarını söyledi. Faeser’in bu yöndeki açıklamasına farklı çevrelerden tepkiler geldi. Bıçak uzunluğunun 6 santim ile sınırlandırılmasının saldırıları azaltmayacağı uyarısında bulunuldu.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann “Bakan Faeser, yoğun ve somut önlemler almak yerine Almanya genelinde ‘güvenlik turu’ yapıyor. Bizim ‘sembol politikasına’ ihtiyacımız yok, somut politik önlemlere ihtiyacımız var. Özellikle tren ve metro istasyonları ‘tehlikeli bölge’ haline gelmiş. Buralarda bıçak bulundurulması yasaklanmalı” dedi.