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Bir aile yok olmuştu! Katil baba aşırı sağcı çıktı

#Brandenburg #Die Opferperspektive#Königs Wusterhausen
Bir aile yok olmuştu Katil baba aşırı sağcı çıktı

Almanya’da geçen yıl aralık ayında 5 kişilik ailenin yok olduğu cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karısı ve üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden 40 yaşındaki baba Devid R.’nin, sadece aşı karşıtı olmadığı aynı zamanda Yahudi karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı olduğu ortaya çıktı.

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ALMANYA’nın Brandenburg eyaletindeki Königs Wusterhausen kasabasında yaşanan dramın ardından evde baba Devid R.’nin kaleme aldığı intihar mektubu bulunmuştu. Devid R.’nin, karısı ve kendisi için sahte aşı sertifikası aldığı, bunun ortaya çıkması üzerine iş yerinden kovulacağı endişesiyle bunalıma girip ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak polis, bu süre içinde Devid R.’nin bilgisayar ve cep telefonu yazışmalarını da inceledi. Brandenburg Polisi’nden yapılan açıklamada, Devid R.’nin devletlerin aşı kampanyasıyla çok kötü bir ‘plan’ yaptıklarına inandığı belirtildi. Aşırı sağcıların düşüncelerini paylaşan Devid R.’nin, aşı kampanyasıyla hedefin Yahudilerin yönetiminde nüfusu yarıya indirilmiş bir dünya olduğuna inandığı ve bu yönde paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

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NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Sol Parti’nin konuyla ilgili soru önergesine İçişleri Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, cinayetin Yahudi karşıtı suçlar içinde değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca Devid R.’nin paylaşımlarında ırkçı sözler yer aldığı ve yabancı karşıtı olduğu da belirtildi. Brandenburg’da aşırı sağ şiddete maruz kalanlara yönelik danışmanlık hizmeti veren ‘Die Opferperspektive’ (Mağdur Perspektifi) adlı kurumdan yapılan açıklamada, koronavirüs politikaları karşıtlarının ürettiği komplo teorilerinin ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, cinayetin detaylarının ve özellikle de Devid R.’nin bağlantılarının da araştırılması istendi.
Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki Königs Wusterhausen kasabasında geçen aralık ayında bir aile dramı yaşanmıştı. Beş kişilik ailede, 40 yaşındaki baba Devid R. önce eşini daha sonra 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldürüp intihar etmişti.

Bir aile yok olmuştu Katil baba aşırı sağcı çıktı

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#Brandenburg #Die Opferperspektive#Königs Wusterhausen

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