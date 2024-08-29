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‘Bir aile gibi olduk’

Güncelleme Tarihi:

#Hannover Başkonsolosu#Gül Özge Kaya#AVRUPADAN HABERLER
‘Bir aile gibi olduk’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 12:30

Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine başkonsolosluk rezidansında eyalette görev yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işveren kurumlarının temsilcileri ve iş insanlarının katılımlarıyla bir veda töreni düzenledi.

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BAŞKONSOLOS Kaya, eyalette aktif olarak çalışmalarını sürdüren derneklerin hemen hemen hepsinin hazır bulunduğu davette misafirlerini kapıda karşıladı, kapıda uğurladı. “Bu bir veda buluşması, aynı zamanda vefa buluşması” diyen Başkonsolos Kaya şunları söyledi: “Görev sürem içerisinde dört yıl sizlerle birlikte bir aile gibi olduk. Her zaman olduğu gibi, kapımız herkese açıktı. Sizler de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinde birlikte kısa sürede organize olduk ve çok yararlı çalışmalar yaptık. Görev sürem boyunca Alman kurumlarıyla da sürekli iletişim halinde bulundum. Vatandaşlarımızın sorunlarını yetkililere görüşerek ilettik. Ana dil konusunda, diğer konularda ataşelerimiz, uzman personelimizle hizmete devam ettik. Devlette devamlılık esastır. Göreve başlayacak arkadaşlarımızın da bu işleri devam ettireceğine inanabilirsiniz. Görev bölgemizdeki 40’ı aşkın kenti ziyaret ettim. Vatandaşlarımızın burada yalnız olmadıklarını her fırsatta gösterme gayreti içinde olduk. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destek ve bugünkü katılımınız için teşekkür ederim.”

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‘Bir aile gibi olduk’

‘Bir aile gibi olduk’

‘Bir aile gibi olduk’

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#Hannover Başkonsolosu#Gül Özge Kaya#AVRUPADAN HABERLER

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