Bir adım daha ileri gitti AfD’nin seçim kampanyasına katıldı!

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ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçim öncesi eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya-Anhalt’ın Halle kentinde başlattığı seçim kampanyasına dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk da katıldı. Kısa bir süre önce kendisine ait sosyal medya platformu X’te “Almanya’yı ancak AfD kurtarır” paylaşımında bulunan Musk, video konferans yöntemiyle katıldığı seçim kampanyasında da AfD’ye hayran olduğunu vurguladı. “AfD Almanya’nın çok iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele veriyor” diyen Musk, kendisinin olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump’ın da AfD’yi desteklediğine inandığını söyledi. Alman kültürünün binlerce yıllık bir geçmişi ve geleneği bulunduğunu hatırlatırken, Almanya’da insanların Alman olmaktan gurur duymalarının önemli olduğunun altını çizerken, Almanlara “Alman olmaktan gurur duyun!” çağrısında da bulundu. AfD’nin seçim kampanyasına video konferans yöntemiyle Avusturya’da başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FOÖ) lideri Herbert Kickl de katıldı. “Ben de bu seçim kampanyasının heyecanını sizlerle birlikte yaşıyorum” diyen Kickl, “Halkın kulak ve destek verdiği tek parti AfD’dir. Alice Weidel de bir mücadelecidir. Biz de AfD’nin yanındayız” açıklamasında bulundu.

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SİZLERLE GURUR DUYUYORUM

AfD Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel de hem Elon Musk hem de Herbert Kickl’e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, her zaman olduğu gibi yine Scholz hükümetine ağır suçlamalarda bulundu. Almanya’ya düzensiz göçü ve sığınmacı akınını engelleyecekleri vadini yinelelerken, ülke genelinde sınırlarda kontrollerin artırılacağını ve başvuruları reddedilen sığınmacıları derhal sınır dışı edeceklerini de vurguladı. “Bu parti adına seçim kampanyası yapmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum” derken, katılımcılara “Sizlerle de gurur duyuyorum” diye seslendi.

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YÜZBİNLER SOKAKTA

AfD seçim kampanyası startı verirken, başta Berlin olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinde protesto gösterileri düzenlendi. AfD’nin seçim kampanyasına paralel olarak Halle kentinde düzenlenen protesto gösterisine 9 binden fazla kili katıldı. Köln ve Hamburg’da AfD’ye karşı düzenlenen protesto gösterilerine de 40 bine yakın kişinin katıldığı açıklandı.





BERLİN’DE DEV GÖSTERİ

Sağ popülist AfD’nın ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı, göç ve sığınmacı karşıtı, Rusya yanlısı politik yaklaşımlarını protesto etmek için başkent Berlin’de dev bir gösteri düzenlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye organizatörlere göre 100 bin, polise göre de de 70 bine yakın kişi katıldı. Dün (Cumartesi) akşama doğru düzenlenen ışıklı demokrasi gösterisinde Almanya’da ikinci güçlü parti konumuna yükselen sağ popülist AfD’nin politikasının ülkeyi çıkmaza sürükleyeceğine ve yalnızlaştıracağına dikkat çekildi. Gösteriye Yeşiller Partisi’nden birçok politikacı da katıldı.

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