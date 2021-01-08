BioNTech’ten Almanya’ya 668 bin doz aşı daha

TESLİM edilen aşılar, eyaletlerin ihtiyacına ve nüfus yoğunluğuna göre paylaşılacak. Ülke nüfusunun en yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) en yüksek miktarda aşıyı alacak. En düşük nüfusa sahip Bremen ise en az aşıyı kullanacak. Buna göre 668 bin doz aşıdan KRV’ye 141 bin 375 doz teslim edilecek. Bremen Sağlık Senatörlüğü ise 4 bin 875 doz aşı alacak. Almanya’da aralık ayı sonunda aşı yapılmaya başlandı. Bugüne kadar 400 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Organ nakli olan veya bekleyen hastalarla birlikte, bakımevlerinde kalanlar, 80 yaş üstü yurttaşlar ve sağlık çalışanlarına öncelikle aşı yapılıyor.

YAZA KADAR BİTİRMEK İSTENİYOR

Ocak ayında 201 bin sağlık çalışanının aşılarının tamamlanması bekleniyor. Almanya’da yurtlarda ve bakımevlerinde barınanların sayısı da yaklaşık 168 bin. Ülkede yaza kadar aşıların bitirilmesi hedefleniyor. Almanya’da aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ülkede korona salgının önüne geçmek amacıyla sıkı uygulanan kısıtlamalar ocak ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Ocak ayının son haftasında Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları yeniden toplanacak ve kısıtlamaların uzatılıp uzatılmamasına yönelik karar alacaklar.